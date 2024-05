“Não pensei que seria tão difícil”, diz Mbappé ao anunciar saída do PSG

Um dos maiores ídolos da história do Paris Saint Germant, o atacante Kylian Mbappé, resolveu antecipar a saída do time francês. O jogador tinha a opção de renovar o contrato até 2025, mas abriu mão dessa prerrogativa e disse adeus pelas redes sociais. Nesta sexta-feira, 10, o atleta anunciou que fará o último jogo com a camisa azul no próximo domingo, 12, contra o Toulouse. Ele deixa o time depois de sete temporadas, que tiveram 443 jogos, que lhe renderam 14 troféus, sendo seis pelo Campeonato Francês, três da Copa da França, dois da Copa da Liga Francesa e três da Super Copa do país.

Emocionado e com a voz um pouco trêmula, confessou o que talvez nem ele mesmo imaginasse: “Não pensei que seria tão difícil anunciar isso, deixar o meu time, a França, a Liga 1.” Depois revelou que durante este período teve a oportunidade “e imensa honra de fazer parte do maior clube de França, um dos melhores do mundo”. No comunicado, Mbappé não revelou qual será seu destino. Especialistas da imprensa europeia apostam que o atacante irá para Espanha, jogar no Real Madrid, que no passado já havia tentado contratar o atleta.