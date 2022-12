Conmebol faz homenagem a Pelé — mas só ídolos argentinos comparecem

DOHA – A Conmebol promoveu neste domingo, 11, uma homenagem a Pelé, no espaço montado pela entidade na capital do Catar. O presidente da confederação sul-americana, Alejandro Domínguez, propôs uma mudança no escudo da CBF para honrar o tricampeão mundial (1958, 1862 e 1970). Ironicamente, o evento só contou com a presença de ex-jogadores argentinos.

Estavam no local o ex-defensor Javier Zanetti e o ex-goleiro Nery Pumpido. Diversos ídolos brasileiros que estão no Catar como embaixadores da Fifa, como Cafu, Ronaldo, Kaká e Rivaldo foram convidados, mas não compareceram.

A organização confirmou o convite aos compatriotas de Pelé e salientou que alguns já retornaram ao Brasil depois da eliminação da seleção, bem como o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Outros, no entanto, optaram por não ir ao evento.

No evento na Casa Conmebol, Domínguez apresentou uma pequena exposição sobre Pelé e sugeriu que a CBF substitua três das cinco estrelas sobre seu escudo por três corações, em alusão à cidade mineira onde Pelé nasceu e também aos três títulos por ele conquistados.

“Pelé foi motivo de inspiração. Com ele, nasceu o número 10. A partir daí veio a ambição de outros jogadores”, discursou Domínguez. Fernando Sarney, vice-presidente da CBF, estava no evento e disse que analisaria a proposta.

Que tal colocar três corações em 3 das cinco estrelas do escudo da seleção brasileira? A ideia da CONMEBOL é homenagear o Rei Pelé. Você aprova? Veja o vídeo aqui @placar #catar #catar2022 #Brasil #Pelé pic.twitter.com/AFH6c16Tqp — Leandro Quesada (@leandroquesada) December 11, 2022

Pelé, de 82 anos, segue internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, tratando de uma infecção respiratória. Segundo o último boletim médico, vem apresentando melhora progressiva.