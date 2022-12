Pelé tem melhora progressiva, diz boletim médico

Internado desde terça-feira, 29, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o ex-jogador Pelé segue em tratamento e tem seu estado de saúde estável.

Segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira, 6, o Rei do Futebol segue evoluindo com melhora progressiva do estado geral, em especial da infecção respiratória “Permanece em quarto comum, com sinais vitais estáveis, consciente e sem novas intercorrências”, diz o texto assinado por Fabio Nasri, geriatra e endocrinologista no Hospital Israelita Albert Einstein; Rene Gansl, oncologista do hospital; e Miguel Cendoroglo Neto, diretor-superintendente médico e serviços hospitalares do Einstein.

Edson Arantes do Nascimento foi internado para uma reavaliação da terapia quimioterápica de um tumor de colón identificado em setembro de 2021. Na sexta-feira, 2, foi homenageado pela torcida brasileira no jogo da seleção brasileira contra Camarões; e na segunda-feira, 5, voltou a receber uma homenagem, dessa vez dos jogadores, que levaram uma bandeira com uma foto e nome dele para o campo, dedicando a goleada de 4×1 contra a Coreia para o ex-jogador, na Copa do Mundo do Catar.

Na quinta-feira, 1, ele publicou um agradecimento a outra homenagem geral, feita a ele no país sede da Copa. “Amigos, eu estou no hospital fazendo minha visita mensal. É sempre bom receber mensagens positivas como essa. Obrigado ao Catar por essa homenagem, e a todos que me enviam boas energias”, escreveu.