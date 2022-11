Bolsonarista filmado em grupo que hostilizou Gilberto Gil nega xingamentos

O empresário Ranier Lemache, que aparece em um vídeo no qual um grupo de brasileiros xinga e hostiliza o cantor Gilberto Gil, divulgou uma nota neste domingo, 27, dizendo se solidarizar com o artista pelas ofensas que ele recebeu. No texto, Lemache admite ter proferido palavras de apoio ao presidente Jair Bolsonaro e agido com ironia ao encontrar o cantor, com o qual diz ter divergências políticas, mas nega ter feito qualquer xingamento.

O episódio aconteceu na última quinta-feira, 24, quando Gilberto Gil, acompanhado da mulher, a empresária Flora Gil, e de dois netos, foi agredido verbalmente ao entrar nas arquibancadas do estádio Lusail, no Catar, para o jogo entre Brasil e Sérvia.

O vídeo das agressões viralizou nas redes sociais e provocou a revolta de artistas, políticos e fãs de Gil. Em uma rede social, a cantora Daniela Mercury prometeu tirar fotos, dar abadá e ingresso para shows para quem identificasse o agressor do músico.

O nome de Ranier logo foi divulgado, acompanhado de imagens pessoais dele. No Catar, o empresário usava uma camisa verde e amarela que o identificava como “Papito Rani”.

Em resposta às agressões, Gilberto Gil chamou o ato de “coisa estúpida”. “É o terceiro turno, na verdade, os inconformados querendo manter essa coisa do ódio, da agressividade“, afirma o músico. “É mais um episódio dessa sequência de ódio, que é o que eles gostam de fazer”, acrescenta.

Confira a íntegra da nota divulgada pelo empresário:

Gostaria de me solidarizar com o Sr. Gilberto Gil e sua família em virtude da ofensa que a ele fora proferida, uma vez que eu também não gostaria de ouvi-la. No entanto, estão veiculando a minha imagem essa ofensa o que não é verdade.

Basta ver o vídeo que foi publicado e espalhado nas redes sociais para ter certeza que a ofensa não foi dita por mim. Decerto não era o momento, tampouco o local adequado, mas, as duas únicas frases ditas por mim foram:

“VAMOS BOLSONARO!!!” e “VOCÊ AJUDOU O BRASIL PRA C…” (essa última em evidente tom de ironia, haja vista a divergência política que, com todo respeito, não configura nenhuma ofensa).

Em virtude da polarização política existente hoje no Brasil, uma outra pessoa que estava atrás de mim extrapolou e desferiu um xingamento ao Sr. Gilberto Gil. Entretanto, repita-se, NÃO FOI EU!!!

Inobstante a minha divergência aos ideais políticos do Sr. Gilberto Gil, reitero o mais absoluto respeito que tenho ao nobre artista, porém, deixo claro novamente que a ofensa/xingamento não foi por mim proferido.