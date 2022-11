Em vídeo, Gilberto Gil agradece apoio após sofrer ataque de bolsonaristas

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o músico Gilberto Gil agradece às manifestações de apoio que recebeu após ser atacado por um bolsonarista no Catar. “Nossos agradecimentos, meus e da Flora, por essa corrente solidária após essa agressão, essa coisa estúpida”, diz Gil.

“É o terceiro turno, na verdade, os inconformados querendo manter essa coisa do ódio, da agressividade“, afirma o músico. “É mais um episódio dessa sequência de ódio, que é o que eles gostam de fazer.

Gil, sua mulher, Flora Gil, e dois netos foram agredidos verbalmente ao entrar nas arquibancadas do estádio Lusail, no Catar, para assistir ao jogo da seleção brasileira contra a Sérvia. Um homem com uma camisa amarela grita “Vai Bolsonaro”, “Vamos, Lei Rouanet”, e xingam o músico. As imagens circularam as redes sociais no final de semana e provocaram revolta.

Obrigado a todos pela corrente de solidariedade, aos amigos que ligaram e se manifestaram nas redes sociais. Amanhã estaremos torcendo pela seleção brasileira e por um Brasil sem ódio #GilbertoGil @Floragil2222 pic.twitter.com/Cr8iAFzvxN — Gilberto Gil (@gilbertogil) November 27, 2022