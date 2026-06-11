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Esporte

Shakira com look polêmico e novidades em campo: como foi a abertura da Copa do Mundo no México

Cerimônia no Estádio Azteca, no México, dá pontapé inicial do maior Mundial de todos os tempos

Por Ígor Resende, Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 13h30 | Atualizado em 11 jun 2026, 16h15
Estádio lotado com a taça da FIFA no centro do campo, cercada por pessoas em trajes dourados e coloridos. Fumaça branca sobe do chão, enquanto fumaça vermelha e verde é lançada das arquibancadas, que exibem bandeiras de diversos países. Um telão mostra o estádio visto de cima, e o céu está parcialmente nublado
Estádio Azteca recebe primeiro jogo da Copa do Mundo 2026 (Hector Vivas - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Shakira com look polêmico e novidades em campo: como foi a abertura da Copa do Mundo no México Priorize VEJA no Google

A abertura da Copa do Mundo de 2026 aconteceu nesta quinta,11, no icônico Estádio Azteca, na Cidade do México. Após a cerimônia, a seleção mexicana enfrenta a África do Sul a partir das 16h. O look polêmico de Shakira foi um dos assuntos que repercutiram nas redes durante a cerimônia.

Com três países-sede pela primeira vez, o Mundial também terá uma cerimônia em Toronto, no Canadá, às 14h30 dessa sexta, 12, e outra em Los Angeles, nos Estados Unidos, às 20h30 do mesmo dia. Após as respectivas cerimônias, a equipe canadense joga sua primeira partida da Copa contra a Bósnia e Herzegovina às 16h. Os estadunidenses começam a sua caminhada contra o Paraguai às 22h.

Já o Brasil estreia contra Marrocos no sábado, 13, às 19h, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos, em busca o hexacampeonato nos EUA, onde conquistou o tetra em 1994.

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16h06 – Encerramos por aqui a cobertura da cerimônia de abertura da Copa do Mundo!

16h05 – Wilton Pereira Sampaio apita o início de México e África do Sul, e os donos da casa dão o primeiro pontapé da Copa do Mundo 2026.

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16h05 – Os torcedores mexicanos jogaram sombreros das arquibancadas.

16h04– Encerrada a cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026, no México. Amanhã, às 14h30, o Canadá terá sua cerimônia de abertura antes do jogo contra a Bósnia e Herzegovina às 16h, no estádio de Toronto. Nos Estados Unidos, também terá cerimônia às 20h30, no estádio de Los Angeles, antes da partida contra o Paraguai.

16h – Helicópteros da força aérea mexicana sobrevoam o estádio com a bandeira do país.

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15h59 – O cantor Alejandro Fernández canta à capela o hino nacional mexicano junto da torcida e jogadores no Estádio Azteca.

15h58 – Grandes bandeiras de cada seleção se estendem em cada metade do campo.

15h57 – A cantora sul-africana Tyla canta o hino nacional do país.

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15h55 – À frente dos jogadores, a equipe brasileira de arbitragem com árbitro de campo Wilton Pereira Sampaio e os assistentes brasileiros Bruno Boschilia e Bruno Pires.

15h54 – Os jogadores entram em campo e todos, inclusive os reservas, se alinharão em volta do círculo central do campo para cantar o hino nacional.

15h53 – O presidente da Fifa, Gianni Infantino, ao lado da atriz Salma Hayek exibe a taça da Copa do Mundo.

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15h52 – Vai começar! Vídeos de apresentação introduzem as seleções para sua estreia na Copa do Mundo 2026.

15h50 – O tenor italiano Andrea Bocelli canta junto com a coreana EJAE a inédita música DNA, parte do álbum oficial da Copa do Mundo.

15h48 – Por último, as bandeiras dos três países-sede: Estados Unidos, Canadá e México. Todas as bandeiras se alinham em volta de da representação de um globo no centro do campo.

15h44 – Entram em campo as bandeiras das 48 seleções do torneio.

15h43 – A atriz mexicana Salma Hayek abre a cerimônia de apresentação das seleções classificadas.

15h41 – Uma nova plataforma foi instalada no gramada para a segunda parte da cerimônia de abertura. Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion e EJAE se apresentarão.

15h40 – O clima no Estádio Azteca durante a cerimônia de abertura da Copa do Mundo

15h30 – Confira imagens da apresentação da abertura da Copa do Mundo

Shakira com look polêmico e novidades em campo: como foi a abertura da Copa do Mundo no México
Cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026 (Hector Vivas - FIFA/FIFA/Getty Images)
Cantora Shakira se apresenta na abertura da Copa do Mundo de 2026, no México
Cantora Shakira se apresenta na abertura da Copa do Mundo de 2026, no México (Hector Vivas - FIFA/Getty Images)
Pessoas em trajes tradicionais coloridos e com cocares de penas se apresentam em um estádio lotado. Um homem no centro usa um cocar alto e roupa preta e dourada, segurando bastões. Ao lado, uma mulher com um cocar largo e vestido preto bordado. Outros artistas dourados carregam esferas. O público desfocado preenche as arquibancadas
Apresentação na cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026 (MB Media/Getty Images)

15h25 – REEDIÇÃO DE 2010 Falta pouco para a bola rolar! Enquanto os jogadores aquecem, relembre como foi a entrada dos jogadores para na abertura da Copa do Mundo de 2010. Detalhe, os sul-africanos também entraram cantando!

15h19 – QUEM AINDA VEM POR AÍ? Depois do aquecimento dos jogadores, a segunda parte da cerimônia de abertura terá outros artistas internacionais. Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion e EJAE apresentarão a música inédita DNA.

15h15 – SEMPRE CANTANDO Seleção sul-africana sobe as escadas do Estádio Azteca para o aquecimento novamente cantando juntos. Confira a chegada deles no estádio:

15h11 – ENCONTRO DE GERAÇÕES Entre os mexicanos, há um contraste dentro do elenco. O meio-campista Gilberto Mora é o mais novo do grupo e de toda Copa do Mundo aos 17 anos e sete meses. Por outro lado, o goleiro Guillermo Ochoa se torna nesta tarde o jogador que mais vezes participou de Mundiais. Em seu sexto torneio pelo México, o jogador de 40 anos será o primeiro do trio que ainda terá Messi e Cristiano Ronaldo a alcançar a marca inédita.

15h05 – Confira como foi a recepção dos jogadores do México no estádio

15h04 – Fica por aí! Ainda falta a uma segunda parte do show da cerimônia de abertura!

15h02 – SELEÇÕES ESCALADAS México e África do Sul anunciaram seus titulares para a estreia na Copa do Mundo

14h58 – Com um show pirotécnico com as cores vermelha, branca e verde, do El Tri encerra a primeira parte da cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026 no México!

14h56 – A frase “Nós estamos prontos” é exibida na cerimônia.

14h54 – Junto do cantor nigeriano Burna Boy, Shakira canta a música oficial da Copa do Mundo, Dai Dai.

14h53 – Shakira chegou!

14h51 – O colombiano J Balvin canta suas músicas Que Calor, Una A La Vez e I Like It.

14h50 – A cantora Belinda junto do grupo Los Angeles Azules cantam outra música do álbum da Copa: Por Ella.

14h48 – O venezuelano Danny Ocean canta a música Partidazo, do álbum da Fifa lançado para o Mundial deste ano.

14h46 – A banda mexicana de pop rock, Maná, canta Oye Mi Amor levantando as mais de 80 mil pessoas nas arquibancadas do Estádio Azteca.

14h45 – “Bem-vindos ao México, bem-vindos a Copa do Mundo 2026!”, anuncia Downs.

14h44 – “Futebol une a todos nós!”, diz a cantora.

14h43 – A cantora mexicana Lila Downs, dá boas vindas aos torcedores!

14h42 – Começa a cerimônia de abertura em homenagem aos povos originários da América Central, Maias e Astecas.

14h40 – A estrutura para receber o show da cerimônia de abertura está sendo montado no gramado do Estádio Azteca. Um grande troféu da Copa é colocado no centro do campo.

14h38 – 16 ANOS DEPOIS E a música sempre embalou a seleção sul-africana. No jogo de abertura de 2010, Siphiwe Tshabalala comemorou dançando com os companheiros o primeiro gol da Copa do Mundo naquele ano.

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14h35 – Jogadores estão chegando ao estádio. Delegação do México é recebida por funcionários e torcedores, e a da África do Sul chega cantando para sua quarta participação no Mundial.

14h30ARBITRAGEM BRASILEIRA E se a seleção brasileira não jogará no estádio do Tri, não faltará presença verde e amarela no jogo de abertura. O árbitro Wilton Pereira Sampaio, natural de Goiás, foi o escolhido para apitar a partida entre México e África do Sul.

14h25 – MARADONA VOANDO Os hermanos também têm boas lembranças do Estádio Azteca, onde a Argentina conquistou o bicampeonato em 1986. No mesmo gramado que consagrou o Brasil, aconteceram os inesquecíveis gols da ‘mão de Deus’ e driblando os cinco ingleses de Diego Armando Maradona.

14h20 – TERRA DO TRI O imponente Estádio Azteca tem lugar especial no coração dos torcedores brasileiros. O local foi onde Pelé, Tostão, Jairzinho, Rivelino, Gerson, Carlos Alberto e cia. conquistaram o mítico tricampeonato mundial, retratado na fictícia série Brasil 70 – A Saga do Tri, da Netflix.

14h10 – SEM DESCULPAS Ainda na dúvida se assiste ou não a cerimônia? Confira 7 motivos para assistir a abertura da Copa do Mundo de 2026. Dos fãs de Shakira, aos fanáticos de futebol, são inúmeros motivos para acompanhar o pontapé inicial do maior Mundial de todos os tempos.

14h – SENSAÇÃO DE DÉJÀ VU? Pela primeira vez na história, o jogo de abertura da Copa do Mundo será uma reedição. Há 16 anos, era a África do Sul quem recebia o México no primeiro jogo do Mundial de 2010. A partida terminou em 1 a 1, marcada pelo entusiasmo da torcida local que introduziu ao imaginário do futebol internacional a inesquecível vuvuzela.

13h50 – TRÊS PAÍSES, TRÊS CERIMÔNIAS Canadá e Estados Unidos também recebem suas próprias cerimônias de abertura. Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince comandam o show em solo canadense e Alanis Morissette cantará o hino do país. Já nos EUA, os artistas Katy Perry, Future, LISA, Rema e Tyla estão escalados junto da brasileira Anitta. A dupla Dan + Shay cantará o hino nacional dos anfitriões.

13h40 –PRINCIPAIS ATRAÇÕES Artistas internacionais tomam conta do gramado na cerimônia de abertura. No México, o show será liderado por Shakira e Burna Boy que cantam a música oficial desta edição da Copa do Mundo, Dai Dai. Em suas redes sociais, a colombiana deu spoilers de como deve ser a sua apresentação. Os artistas Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla também completam o line up do show.

13h30 – Boa tarde! Em uma hora, às 14h30 (horário de Brasília), começa a cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026! O evento terá transmissão ao vivo da TV Globo, do SBT, do SporTV, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV (no Youtube, na Prime Video e no Disney+).

 

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