Shakira com look polêmico e novidades em campo: como foi a abertura da Copa do Mundo no México

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A Copa do Mundo 2026 inova com três cerimônias de abertura em México (11/07), Canadá e EUA (12/07). Com shows de Shakira e Anitta, e jogos de estreia dos anfitriões, o torneio promete emoção desde o pontapé inicial. Descubra tudo sobre datas, horários e as atrações imperdíveis.

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A abertura da Copa do Mundo de 2026 aconteceu nesta quinta,11, no icônico Estádio Azteca, na Cidade do México. Após a cerimônia, a seleção mexicana enfrenta a África do Sul a partir das 16h. O look polêmico de Shakira foi um dos assuntos que repercutiram nas redes durante a cerimônia.

Com três países-sede pela primeira vez, o Mundial também terá uma cerimônia em Toronto, no Canadá, às 14h30 dessa sexta, 12, e outra em Los Angeles, nos Estados Unidos, às 20h30 do mesmo dia. Após as respectivas cerimônias, a equipe canadense joga sua primeira partida da Copa contra a Bósnia e Herzegovina às 16h. Os estadunidenses começam a sua caminhada contra o Paraguai às 22h.

Já o Brasil estreia contra Marrocos no sábado, 13, às 19h, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos, em busca o hexacampeonato nos EUA, onde conquistou o tetra em 1994.

Acompanhe atualizações ao vivo da abertura

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16h06 – Encerramos por aqui a cobertura da cerimônia de abertura da Copa do Mundo!

16h05 – Wilton Pereira Sampaio apita o início de México e África do Sul, e os donos da casa dão o primeiro pontapé da Copa do Mundo 2026.

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16h05 – Os torcedores mexicanos jogaram sombreros das arquibancadas.

16h04– Encerrada a cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026, no México. Amanhã, às 14h30, o Canadá terá sua cerimônia de abertura antes do jogo contra a Bósnia e Herzegovina às 16h, no estádio de Toronto. Nos Estados Unidos, também terá cerimônia às 20h30, no estádio de Los Angeles, antes da partida contra o Paraguai.

16h – Helicópteros da força aérea mexicana sobrevoam o estádio com a bandeira do país.

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15h59 – O cantor Alejandro Fernández canta à capela o hino nacional mexicano junto da torcida e jogadores no Estádio Azteca.

15h58 – Grandes bandeiras de cada seleção se estendem em cada metade do campo.

15h57 – A cantora sul-africana Tyla canta o hino nacional do país.

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15h55 – À frente dos jogadores, a equipe brasileira de arbitragem com árbitro de campo Wilton Pereira Sampaio e os assistentes brasileiros Bruno Boschilia e Bruno Pires.

15h54 – Os jogadores entram em campo e todos, inclusive os reservas, se alinharão em volta do círculo central do campo para cantar o hino nacional.

15h53 – O presidente da Fifa, Gianni Infantino, ao lado da atriz Salma Hayek exibe a taça da Copa do Mundo.

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15h52 – Vai começar! Vídeos de apresentação introduzem as seleções para sua estreia na Copa do Mundo 2026.

15h50 – O tenor italiano Andrea Bocelli canta junto com a coreana EJAE a inédita música DNA, parte do álbum oficial da Copa do Mundo.

15h48 – Por último, as bandeiras dos três países-sede: Estados Unidos, Canadá e México. Todas as bandeiras se alinham em volta de da representação de um globo no centro do campo.

15h44 – Entram em campo as bandeiras das 48 seleções do torneio.

15h43 – A atriz mexicana Salma Hayek abre a cerimônia de apresentação das seleções classificadas.

15h41 – Uma nova plataforma foi instalada no gramada para a segunda parte da cerimônia de abertura. Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion e EJAE se apresentarão.

15h40 – O clima no Estádio Azteca durante a cerimônia de abertura da Copa do Mundo

15h30 – Confira imagens da apresentação da abertura da Copa do Mundo

15h25 – REEDIÇÃO DE 2010 Falta pouco para a bola rolar! Enquanto os jogadores aquecem, relembre como foi a entrada dos jogadores para na abertura da Copa do Mundo de 2010. Detalhe, os sul-africanos também entraram cantando!

África do Sul e México abrindo a #CopaDoMundoFIFA em 2010 ⏮️ pic.twitter.com/E3QPLy99kI — Copa do Mundo FIFA🏆 (@fifaworldcup_pt) June 11, 2026

15h19 – QUEM AINDA VEM POR AÍ? Depois do aquecimento dos jogadores, a segunda parte da cerimônia de abertura terá outros artistas internacionais. Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion e EJAE apresentarão a música inédita DNA.

15h15 – SEMPRE CANTANDO Seleção sul-africana sobe as escadas do Estádio Azteca para o aquecimento novamente cantando juntos. Confira a chegada deles no estádio:

A CHEGADA DA SELEÇÃO DA ÁFRICA DO SUL NO ESTÁDIO AZTECA! 🇿🇦 pic.twitter.com/4W0H3qMGmD — Futebol Total (@FuteboltotaIbr) June 11, 2026

15h11 – ENCONTRO DE GERAÇÕES Entre os mexicanos, há um contraste dentro do elenco. O meio-campista Gilberto Mora é o mais novo do grupo e de toda Copa do Mundo aos 17 anos e sete meses. Por outro lado, o goleiro Guillermo Ochoa se torna nesta tarde o jogador que mais vezes participou de Mundiais. Em seu sexto torneio pelo México, o jogador de 40 anos será o primeiro do trio que ainda terá Messi e Cristiano Ronaldo a alcançar a marca inédita.

15h05 – Confira como foi a recepção dos jogadores do México no estádio

¡Ya en nuestro estadio! 🏟️ Nuestra Selección ya está en el Estadio Ciudad de México para inaugurar la Copa del Mundo. 🏆#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/t1EAPeAS4V — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026

15h04 – Fica por aí! Ainda falta a uma segunda parte do show da cerimônia de abertura!

15h02 – SELEÇÕES ESCALADAS México e África do Sul anunciaram seus titulares para a estreia na Copa do Mundo

¡ALINEACIÓN OFICIAL! 🚨 Este es nuestro primer XI en la Copa del Mundo. Listos para darlo todo.

¡Vamos, vamos, vamos! 🫶#SomosMéxico pic.twitter.com/UF47hYo9nk — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026

14h58 – Com um show pirotécnico com as cores vermelha, branca e verde, do El Tri encerra a primeira parte da cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026 no México!

14h56 – A frase “Nós estamos prontos” é exibida na cerimônia.

14h54 – Junto do cantor nigeriano Burna Boy, Shakira canta a música oficial da Copa do Mundo, Dai Dai.

14h53 – Shakira chegou!

14h51 – O colombiano J Balvin canta suas músicas Que Calor, Una A La Vez e I Like It.

14h50 – A cantora Belinda junto do grupo Los Angeles Azules cantam outra música do álbum da Copa: Por Ella.

14h48 – O venezuelano Danny Ocean canta a música Partidazo, do álbum da Fifa lançado para o Mundial deste ano.

14h46 – A banda mexicana de pop rock, Maná, canta Oye Mi Amor levantando as mais de 80 mil pessoas nas arquibancadas do Estádio Azteca.

14h45 – “Bem-vindos ao México, bem-vindos a Copa do Mundo 2026!”, anuncia Downs.

14h44 – “Futebol une a todos nós!”, diz a cantora.

14h43 – A cantora mexicana Lila Downs, dá boas vindas aos torcedores!

14h42 – Começa a cerimônia de abertura em homenagem aos povos originários da América Central, Maias e Astecas.

14h40 – A estrutura para receber o show da cerimônia de abertura está sendo montado no gramado do Estádio Azteca. Um grande troféu da Copa é colocado no centro do campo.

14h38 – 16 ANOS DEPOIS E a música sempre embalou a seleção sul-africana. No jogo de abertura de 2010, Siphiwe Tshabalala comemorou dançando com os companheiros o primeiro gol da Copa do Mundo naquele ano.

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14h35 – Jogadores estão chegando ao estádio. Delegação do México é recebida por funcionários e torcedores, e a da África do Sul chega cantando para sua quarta participação no Mundial.

14h30 – ARBITRAGEM BRASILEIRA E se a seleção brasileira não jogará no estádio do Tri, não faltará presença verde e amarela no jogo de abertura. O árbitro Wilton Pereira Sampaio, natural de Goiás, foi o escolhido para apitar a partida entre México e África do Sul.

14h25 – MARADONA VOANDO Os hermanos também têm boas lembranças do Estádio Azteca, onde a Argentina conquistou o bicampeonato em 1986. No mesmo gramado que consagrou o Brasil, aconteceram os inesquecíveis gols da ‘mão de Deus’ e driblando os cinco ingleses de Diego Armando Maradona.

14h20 – TERRA DO TRI O imponente Estádio Azteca tem lugar especial no coração dos torcedores brasileiros. O local foi onde Pelé, Tostão, Jairzinho, Rivelino, Gerson, Carlos Alberto e cia. conquistaram o mítico tricampeonato mundial, retratado na fictícia série Brasil 70 – A Saga do Tri, da Netflix.

14h10 – SEM DESCULPAS Ainda na dúvida se assiste ou não a cerimônia? Confira 7 motivos para assistir a abertura da Copa do Mundo de 2026. Dos fãs de Shakira, aos fanáticos de futebol, são inúmeros motivos para acompanhar o pontapé inicial do maior Mundial de todos os tempos.

14h – SENSAÇÃO DE DÉJÀ VU? Pela primeira vez na história, o jogo de abertura da Copa do Mundo será uma reedição. Há 16 anos, era a África do Sul quem recebia o México no primeiro jogo do Mundial de 2010. A partida terminou em 1 a 1, marcada pelo entusiasmo da torcida local que introduziu ao imaginário do futebol internacional a inesquecível vuvuzela.

13h50 – TRÊS PAÍSES, TRÊS CERIMÔNIAS Canadá e Estados Unidos também recebem suas próprias cerimônias de abertura. Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince comandam o show em solo canadense e Alanis Morissette cantará o hino do país. Já nos EUA, os artistas Katy Perry, Future, LISA, Rema e Tyla estão escalados junto da brasileira Anitta. A dupla Dan + Shay cantará o hino nacional dos anfitriões.

13h40 –PRINCIPAIS ATRAÇÕES Artistas internacionais tomam conta do gramado na cerimônia de abertura. No México, o show será liderado por Shakira e Burna Boy que cantam a música oficial desta edição da Copa do Mundo, Dai Dai. Em suas redes sociais, a colombiana deu spoilers de como deve ser a sua apresentação. Os artistas Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla também completam o line up do show.

13h30 – Boa tarde! Em uma hora, às 14h30 (horário de Brasília), começa a cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026! O evento terá transmissão ao vivo da TV Globo, do SBT, do SporTV, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV (no Youtube, na Prime Video e no Disney+).