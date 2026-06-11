Mar de vuvuzelas: México e África do Sul também abriram a Copa em 2010

A partida de abertura da Copa do Mundo de 2026 entre México e África do Sul, nesta quinta-feira (11) às 16h, será uma reedição do pontapé inicial do Mundial de 2010. Com as seleções anfitriãs invertidas, a partida também foi marcada para o dia 11 de junho e terminou empatada em 1×1.



A primeira Copa do Mundo no continente africano foi uma das mais marcantes das últimas décadas e um dos motivos foi a torcida local.

Na estreia contra o México os torcedores sul-africanos, conhecidos como “bafana bafana”, criaram um mar ensurdecedor com suas vuvuzelas e apresentaram ao mundo uma forma de comemoração animada e única.

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O instrumento de sopro feito de plástico funciona como uma corneta e logo se popularizou em todo o planeta durante aquele Mundial.

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“Waka Waka” e “Dai Dai”

Outra coincidência foram as músicas oficiais. Ambas têm a colombiana Shakira como cantora com hits contagiantes que viralizaram desde o lançamento. Em 2010 “Waka Waka” e em 2026 “Dai Dai”.



Shakira é uma das artistas confirmadas no show de abertura no México nesta quinta-feira (11), às 14h30, antes do jogo de estreia. Ao lado do cantor nigeriano Burna Boy, a cantora apresentará a faixa oficial do Mundial, que tem como objetivo levantar 100 milhões de dólares para o Fundo de Educação Fifa Global Citizen.

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