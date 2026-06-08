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Esporte

Árbitro brasileiro é escolhido para apitar jogo de abertura da Copa do Mundo

Wilton Pereira Sampaio apitará partida entre México e África do Sul no Estádio Azteca

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 19h58 | Atualizado em 8 jun 2026, 20h05
PASADENA, CALIFORNIA - JUNE 17: Referee Wilton Pereira Sampaio makes a decision as Sergio Ramos looks on during the FIFA Club World Cup 2025 group E match between CF Monterrey and FC Internazionale Milano at Rose Bowl Stadium on June 17, 2025 in Pasadena, California. (Photo by Stu Forster/Getty Images)
Wilton Pereira Sampaio é cercado por Sergio Ramos e pelo goleiro Andrada, do Monterrey, no jogo contra a Inter de Milão -  (Stu Forster/Getty Images)
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Árbitro brasileiro é escolhido para apitar jogo de abertura da Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

No jogo de abertura da Copa do Mundo entre México e África do Sul, o árbitro da partida será brasileiro. Wilton Pereira Sampaio foi escolhido para apitar a partida que dá o pontapé inicial ao mundial nesta quinta, 11, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México. Além do árbitro de campo, os assistentes brasileiros Bruno Boschilia e Bruno Pires também estão escalados para a partida.

Homem careca de pele escura, vestindo camisa polo preta com detalhes brancos e cinzas, braços cruzados, olhando para frente. À esquerda, lista de árbitros para o jogo México x África do Sul na Copa do Mundo FIFA 2026, com nomes e bandeiras dos países
Arbitragem do jogo de abertura da Copa do Mundo 2026 (X/FIFA)

Completam a equipe de arbitragem da partida o 4º árbitro Juan Gabriel Benitez (Paraguai), o assistente reserva Eduardo Cardozo (Paraguai), o árbitro de vídeo (VAR) Nicolas Gallo (Colômbia), o assistente VAR (AVAR) Juan Lara (Chile) e o suporte do VAR Jerome Brisard (França).

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Natural de Goiás, Wilton apitará em sua segunda Copa do Mundo. Em 2022, apitou quatro jogos do mundial no Catar, inclusive as quartas de final entre França e Inglaterra. Em 2025, apitou na Copa do Mundo de Clubes.

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Além de Wilton, Ramon Abatti Abel e Raphael Klaus representam o Brasil como árbitros de campo na Copa do Mundo no México, Canadá e Estados Unidos. Será a primeira vez desde 1950 que o Brasil terá três árbitros de campo em Copa do Mundo. Com exceção do torneio no Catar em 2022, o país foi representado por apenas um árbitro desde então.

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Entre os assistentes, Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo e Rafael Alves se juntam a Bruno Boschilia e Bruno Pires. Rodolpho Toski é o único brasileiro como VAR no mundial.

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TAGS:
Árbitro de vídeo - VAR
Copa do Mundo 2026
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