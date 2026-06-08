Árbitro brasileiro é escolhido para apitar jogo de abertura da Copa do Mundo
Wilton Pereira Sampaio apitará partida entre México e África do Sul no Estádio Azteca
No jogo de abertura da Copa do Mundo entre México e África do Sul, o árbitro da partida será brasileiro. Wilton Pereira Sampaio foi escolhido para apitar a partida que dá o pontapé inicial ao mundial nesta quinta, 11, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México. Além do árbitro de campo, os assistentes brasileiros Bruno Boschilia e Bruno Pires também estão escalados para a partida.
Completam a equipe de arbitragem da partida o 4º árbitro Juan Gabriel Benitez (Paraguai), o assistente reserva Eduardo Cardozo (Paraguai), o árbitro de vídeo (VAR) Nicolas Gallo (Colômbia), o assistente VAR (AVAR) Juan Lara (Chile) e o suporte do VAR Jerome Brisard (França).
Natural de Goiás, Wilton apitará em sua segunda Copa do Mundo. Em 2022, apitou quatro jogos do mundial no Catar, inclusive as quartas de final entre França e Inglaterra. Em 2025, apitou na Copa do Mundo de Clubes.
Além de Wilton, Ramon Abatti Abel e Raphael Klaus representam o Brasil como árbitros de campo na Copa do Mundo no México, Canadá e Estados Unidos. Será a primeira vez desde 1950 que o Brasil terá três árbitros de campo em Copa do Mundo. Com exceção do torneio no Catar em 2022, o país foi representado por apenas um árbitro desde então.
Entre os assistentes, Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo e Rafael Alves se juntam a Bruno Boschilia e Bruno Pires. Rodolpho Toski é o único brasileiro como VAR no mundial.