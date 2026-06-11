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Esporte

7 razões para assistir à abertura da Copa do Mundo de 2026

Cerimônia terá shows, campeões mundiais e referências históricas

Por Ígor Resende 11 jun 2026, 13h37 | Atualizado em 11 jun 2026, 14h23
MEXICO CITY, MEXICO - APRIL 21: FIFA World Cup Trophy is displayed on a plinth at Azteca Stadium on April 21, 2024 in Mexico City, Mexico. (Photo by Manuel Velasquez - FIFA/FIFA via Getty Images)
Taça da Copa do Mundo no Estádio Azteca, no México (Manuel Velasquez - FIFA/FIFA/Getty Images)
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7 razões para assistir à abertura da Copa do Mundo de 2026 Priorize VEJA no Google

A abertura da Copa do Mundo de 2026 acontece nesta quinta-feira, 11, a partir das 14h30, e não faltam motivos para assistir a cerimônia. Veja a lista que preparamos:

1. A cantora Shakira apresenta a música Dai Dai, faixa oficial do Mundial;

2. O evento será realizado no icônico Estádio Azteca, na Cidade do México, com capacidade para 83 mil torcedores;

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3. Foi nesse estádio que Pelé e Maradona foram campeões da Copa do Mundo em 1970 e 1986, respectivamente;

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4. A tradicional “ola” da torcida mexicana se popularizou na última Copa no país;

5. Jogadores campeões mundiais costumam participar da abertura, assim como artistas e políticos;

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6. A cerimônia antecede a primeira partida da Copa, que acontece no mesmo estádio às 16h: México x África do Sul;

7. Essa é a maior Copa do Mundo de todos os tempos, com 48 seleções e 104 jogos.

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Edson Arantes Do Nascimento Pele of Brazil celebrates the victory after winnings the 1970 World Cup in Mexico match between Brazil and Italy at Estadio Azteca on 21 June in Città del Messico. Mexico (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)
Pelé celebra o título da Copa do Mundo de 1970 no Estádio Azteca (Alessandro Sabattini/Getty Images)
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
México
Pelé
Shakira
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