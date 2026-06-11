7 razões para assistir à abertura da Copa do Mundo de 2026
Cerimônia terá shows, campeões mundiais e referências históricas
A abertura da Copa do Mundo de 2026 acontece nesta quinta-feira, 11, a partir das 14h30, e não faltam motivos para assistir a cerimônia. Veja a lista que preparamos:
1. A cantora Shakira apresenta a música Dai Dai, faixa oficial do Mundial;
2. O evento será realizado no icônico Estádio Azteca, na Cidade do México, com capacidade para 83 mil torcedores;
3. Foi nesse estádio que Pelé e Maradona foram campeões da Copa do Mundo em 1970 e 1986, respectivamente;
4. A tradicional “ola” da torcida mexicana se popularizou na última Copa no país;
5. Jogadores campeões mundiais costumam participar da abertura, assim como artistas e políticos;
6. A cerimônia antecede a primeira partida da Copa, que acontece no mesmo estádio às 16h: México x África do Sul;
7. Essa é a maior Copa do Mundo de todos os tempos, com 48 seleções e 104 jogos.