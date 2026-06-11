Shakira mostra aquecimento e da dica de como será a abertura da Copa do Mundo

A bola vai rolar pela primeira vez na Copa do Mundo 2026 nesta quinta-feira, 13, no México. Antes da partida entre a seleção da casa e a África do Sul, Shakira agita a cerimônia de abertura com o hit Dai Dai, uma das músicas oficiais da Copa. A festa está marcada para as 14h30 no horário de Brasília

No Instagram, a colombiana mostrou o “aquecimento” para o show. “Foi uma semana de ensaios sem pausa para nós, estamos prontos!!”, escreveu a cantora na legenda que acompanha diversas imagens dos ensaios para a apresentação. No fim do carrossel, um vídeo da dicas de como será o show de Shakira: repleto de coreografia, dançarinos e latinidade, como já é típico da loba.

Ela se apresenta ao lado do cantor nigeriano Burna Boy, com quem colabora na música Dai Dai, faixa oficial do Mundial que tem como objetivo levantar 100 milhões de dólares para o Fundo de Educação Fifa Global Citizen. Além da dupla, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla também se apresentarão.

Como serão as outras cerimônias de abertura?

Sediada em três países diferentes pela primeira vez, a Copa de 2026 terá também três cerimônias de abertura. Além do show mexicano, na tarde de hoje, Canadá e Estados Unidos também preparam eventos especiais antes da estreia de suas respectivas seleções na sexta-feira.

A cerimônia canadense acontece em Toronto, com os cantores da casa Alanis Morissette e Michael Bublé. Os dois agitam as arquibancadas da disputa ente o time canadense e a seleção da Bósnia e Herzegovina, também às 14h30.

No mesmo dia, Katy Perry e o rapper Future farão show em Los Angeles acompanhados da brasileira Anitta, da tailandesa Lisa e do nigeriano Rema — trio responsável pela música Goals, parte do disco oficial do evento. O show ocorre antes do jogo entre Estados Unidos e Paraguai, às 20h30.

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O italiano Marco Balich é produtor das três grandes cerimônias do Mundial deste ano e também foi responsável pela cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, ocorridos há cerca de quatro meses.

Shakira também será uma das atrações do show de intervalo da final da Copa, em 19 de julho. Na ocasião, ela terá a companhia de Madonna e da banda sul-coreana BTS.

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