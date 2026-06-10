Copa do Mundo terá três aberturas em dias diferentes

A Copa do Mundo de 2026, a primeira realizada em três países, terá uma abertura em cada sede: México, Canadá e Estados Unidos.

O primeiro evento acontece nessa quinta-feira, 11, a partir das 14h30, no icônico Estádio Azteca, na Cidade do México. O local tem capacidade para 83 mil torcedores.

Já na sexta, 12, serão realizadas as outras duas aberturas. Às 14h30 em Toronto, no Canadá, e às 20h30 em Los Angeles, nos Estados Unidos.

As aberturas serão acompanhadas do jogo de estreia das respectivas anfitriãs. Enquanto o México recebe a seleção da África do Sul, o Canadá joga contra Bósnia e Herzegovina. Já os Estados Unidos enfrentam o Paraguai.

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Quinta-feira 11/6

14h30 – Abertura México (Cidade do México)

16h00 – México x África do Sul

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Sexta-feira 12/6

14h30 – Abertura Canadá (Toronto)

16h00 – Canadá x Bósnia e Herzegovina

20h30 – Abertura Estados Unidos (Los Angeles)

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22h00 – Estados Unidos x Paraguai

As transmissões serão feitas pela Globo, SBT, SporTV, N Sports, CazéTV, GE TV e Globoplay.



Shows de Anitta, Shakira e Katy Perry

Diversos artistas farão shows nas aberturas. Enquanto Anitta se apresenta nos Estados Unidos ao lado de Katy Perry, Shakira comanda o show no México com a música Dai Dai, faixa oficial da Copa do Mundo e que tem como objetivo levantar 100 milhões de dólares para o Fundo de Educação Fifa Global Citizen.