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Cultura

Anitta, Shakira e mais: quem canta nos shows de abertura da Copa do Mundo 2026

Campeonato terá três cerimônias principais, além do show de intervalo da final

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 08h00 | Atualizado em 9 jun 2026, 10h18
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Shakira e Anitta durante show da colombiana em Copacabana (Kevin Mazur/Getty Images)
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Nesta quinta-feira, 11, começa oficialmente a Copa do Mundo 2026, situada nos três países da América do Norte — cada um dos quais terá sua própria cerimônia de abertura badalada.

A primeira ocorre no México, a partir das 14h30 (horário de Brasília) do dia 11, logo antes da primeira partida entre a seleção do próprio país e o time da África do Sul. Ao lado do cantor nigeriano Burna Boy, Shakira apresentará a música Dai Dai, faixa oficial do Mundial que tem como objetivo levantar 100 milhões de dólares para o Fundo de Educação Fifa Global Citizen. Além da dupla, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla se apresentarão

Já no Canadá, a cerimônia acontece no dia seguinte, agraciada por Alanis Morissette e Michael Bublé. Os dois compositores agitam as arquibancadas da disputa ente o time canadense e a seleção da Bósnia e Herzegovina, também às 14h30.

Ainda no mesmo dia, Katy Perry e o rapper Future farão show em Los Angeles acompanhados da brasileira Anitta, a tailandesa Lisa e o nigeriano Rema — trio responsável pela música Goals, parte do disco oficial do evento. O show ocorre antes do jogo entre Estados Unidos e Paraguai, às 20h30.

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O italiano Marco Balich é produtor das três grandes cerimônias do Mundial deste ano e também foi responsável pela cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, ocorridos há cerca de quatro meses.

Shakira também será uma das atrações do show de intervalo da final da Copa, em 19 de julho. Na ocasião, ela terá a companhia de Madonna e da banda sul-coreana BTS.

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