Anitta, Shakira e mais: quem canta nos shows de abertura da Copa do Mundo 2026

Nesta quinta-feira, 11, começa oficialmente a Copa do Mundo 2026, situada nos três países da América do Norte — cada um dos quais terá sua própria cerimônia de abertura badalada.

A primeira ocorre no México, a partir das 14h30 (horário de Brasília) do dia 11, logo antes da primeira partida entre a seleção do próprio país e o time da África do Sul. Ao lado do cantor nigeriano Burna Boy, Shakira apresentará a música Dai Dai, faixa oficial do Mundial que tem como objetivo levantar 100 milhões de dólares para o Fundo de Educação Fifa Global Citizen. Além da dupla, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla se apresentarão

Já no Canadá, a cerimônia acontece no dia seguinte, agraciada por Alanis Morissette e Michael Bublé. Os dois compositores agitam as arquibancadas da disputa ente o time canadense e a seleção da Bósnia e Herzegovina, também às 14h30.

Ainda no mesmo dia, Katy Perry e o rapper Future farão show em Los Angeles acompanhados da brasileira Anitta, a tailandesa Lisa e o nigeriano Rema — trio responsável pela música Goals, parte do disco oficial do evento. O show ocorre antes do jogo entre Estados Unidos e Paraguai, às 20h30.

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O italiano Marco Balich é produtor das três grandes cerimônias do Mundial deste ano e também foi responsável pela cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, ocorridos há cerca de quatro meses.

Shakira também será uma das atrações do show de intervalo da final da Copa, em 19 de julho. Na ocasião, ela terá a companhia de Madonna e da banda sul-coreana BTS.

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