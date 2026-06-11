Shakira arrasa em performance de abertura da Copa do Mundo 2026, mas escorrega no figurino
Cantora brilhou na abertura do Mundial no México, mas escolheu um visual simples demais para um dos maiores espetáculos do planeta
Quando Shakira entrou em cena no Estádio Azteca, na Cidade do México, para cantar “Dai Dai”, o hino oficial da Copa do Mundo de 2026, nesta quarta-feira 11, ficou evidente por que ela se tornou um dos rostos mais associados ao futebol nas últimas décadas. A cantora colombiana dominou o palco com a energia de sempre, dançou como poucas conseguem fazer e entregou um daqueles momentos memoráveis.
Mas, se a performance de Shakira foi digna da grandiosidade do evento, o figurino deixou uma sensação curiosa: faltou impacto. A proposta parecia seguir uma linha mais contemporânea e funcional, privilegiando movimento, conforto e liberdade para a coreografia. O visual apostou em uma estética enxuta, próxima da linguagem que a colombiana vem explorando em sua atual fase artística. A escolha fazia sentido para quem precisava cantar e dançar diante de dezenas de milhares de pessoas no estádio e de milhões de espectadores ao redor do mundo. O problema é que a Copa do Mundo não é um show qualquer.
Historicamente, as apresentações ligadas ao torneio sempre flertaram com o espetáculo absoluto. A própria Shakira ajudou a construir essa expectativa. Em 2010, quando eternizou “Waka Waka”, ela surgiu em um figurino criado por Roberto Cavalli que traduzia o espírito festivo e exuberante do evento. O look tinha textura, movimento, personalidade e presença visual. Até hoje é impossível dissociar a roupa da performance.
Desta vez, porém, o conjunto pareceu mais próximo de um figurino de turnê do que de uma abertura de Mundial. Faltaram elementos cenográficos, um trabalho mais elaborado de construção de imagem e aquele fator surpresa que transforma um look memorável. Em um palco que reuniu tecnologia, referências à cultura mexicana e uma produção monumental, o visual dela acabou ficando em segundo plano.
Isso não significa, no entanto, que tenha sido uma escolha ruim. Apenas modesta demais para a ocasião. É fato que Shakira continua sendo uma performer rara, daquelas capazes de fazer o público esquecer quase tudo ao redor quando a música começa. Talvez por isso, o figurino não tenha comprometido tanto assim o resultado final.
Ainda assim, fica a impressão de que a mulher que transformou “Waka Waka” em um fenômeno global merecia um look à altura não só da Copa, mas do próprio legado. Porque, em uma abertura de uma Copa do Mundo, não basta só cantar para o mundo, mas vestir a ocasião.