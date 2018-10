‘Tom e Jerry’ e ‘Os Jetsons’ vão ganhar filmes

A animação Tom e Jerry ganhará versão para o cinema em 2019. Segundo o site da revista Variety, filmes inspirados nos desenhos do estúdio Hanna-Barbera serão a grande aposta da Warner nos próximos anos, que já trabalha em outros títulos, como Scooby-Doo e Os Jetsons.

Tim Story, de O Quarteto Fantástico, foi escalado para dirigir Tom e Jerry. A produção será uma mistura de filme com atores e imagens de computação gráfica — como foi feito no filme Mogli: O Menino Lobo, da Disney, lançado em 2016. Como no desenho, o gato e o rato protagonistas serão mudos.

Recentemente, a Warner também anunciou novidades sobre o filme Scooby-Doo. Chris Columbus, diretor dos dois primeiros filmes da saga Harry Potter, será produtor criativo da animação, que deve chegar aos cinemas em 2020.

Segundo a Warner, o filão inspirado nos desenhos da Hanna-Barbera será um dos carros-chefes do estúdio, ao lado dos filmes inspirados nos quadrinhos da DC Comics e da saga Animais Fantásticos e Onde Habitam.