Pai de Meghan Markle cancela ida ao casamento real

Thomas Markle, pai de Meghan Markle, não irá mais à cerimônia do casamento da filha com o príncipe Harry, no próximo sábado, 19. Escalado para levar a filha até o altar da St. George’s Chapel, Thomas fez o anúncio horas depois da meia-irmã de Meghan, Samantha Grant, admitir que pagou uma empresa de paparazzi para encenar fotos do pai como forma de melhorar a imagem do homem na imprensa mundial.

Fotografias de Thomas em um cibercafé, vendo fotos da filha com o príncipe na internet, e tendo as medidas do corpo anotadas para a fabricação de um terno circularam pela imprensa internacional nos últimos dias.

O pai da atriz ainda contou que ao site americano TMZ que sofreu um ataque cardíaco há seis dias, mas estava liberado pela equipe médica para participar do casamento da filha. A desistência de Thomas foi para não “envergonhar a família real ou a filha”, afirma a publicação.

A relação de Meghan Markle com sua família paterna é problemática. A atriz manteve um relacionamento distante do pai desde os 6 anos de idade, quando Thomas se separou da mãe de Meghan, Doria Radlan.

Com dois meio-irmãos mais velhos de outros casamentos do seu pai, seus parentes estamparam as manchetes mundiais desde o anúncio do casamento e poucas vezes por boas razões: além do episódio envolvendo os paparazzi, Thomas Markle Jr. escreveu carta pedindo o cancelamento do casamento alegando que Meghan não era a “mulher ideal para Harry”. Até o momento, não se sabe quem levará Meghan ao altar.