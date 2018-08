Pai de Meghan Markle diz não ter mais esperanças de ver a filha

A relação distante de Thomas Markle e a filha Meghan Markle só piorou após o papelão do pai da duquesa de Sussex, que fez fotos para um paparazzo dias antes do casamento dela com o príncipe Harry, e acabou de fora da cerimônia. Quase três meses após a festa, Thomas não acredita que verá a filha novamente. “Eu não espero vê-la ou ter notícias dela, e tudo bem”, disse ao tabloide The Sun.

Thomas, de 73 anos, conta que o episódio das fotos fez com que ele levasse uma bronca de Harry pelo telefone, e por isso teria sido “banido para sempre” pela realeza britânica. “Não tive como fazer contato com ela. O número de telefone para o qual liguei não funciona mais. O intermediário com a família real nunca retorna o contato e não há nenhum endereço para o qual eu possa escrever”, disse Thomas em vídeos publicados no site do The Sun.

O Palácio de Kensington, gabinete de Harry, não comenta as entrevistas de Thomas Markle.

O pai de Meghan não compareceu ao casamento real, muito menos levou a filha ao altar, como havia anunciado a realeza. Na época, a desculpa foi que ele teria sofrido um ataque cardíaco e passado por uma cirurgia dias antes da cerimônia. Culpa do estresse que sofreu após a meia-irmã de Meghan, Samantha, combinar com um paparazzo a produção de fotos positivas dele, para “vazá-las” na imprensa. “Eu não fiz isso por dinheiro, fiz isso para mudar minha imagem. Foi um erro”, disse, após o ocorrido, embora, acredita-se, tenha embolsado mais de 100.000 dólares.

Em julho, o jornal britânico The Daily Mail ainda entrou em contato com o Sharp Chula Vista Medical Center, onde Thomas Markle alegou ter ficado internado para a cirurgia no coração, mas o hospital afirmou que ele não deu entrada na data informada.