Irmã admite faturar em cima de Meghan Markle: ‘Por que não?’

A rainha Elizabeth II deve ter calafrios ao ouvir os nomes Samantha e Thomas Markle. Desde que o neto mais novo, Harry, anunciou a intenção de se casar com a celebridade B americana Meghan Markle, então estrela da série Suits, a família real tem sido obrigada a se ver atrelada às pataquadas do pai e da irmã da atriz, que já deixaram claro como se aproveitam da sua repentina fama internacional para faturar com o sobrenome que compartilham.

Samantha admitiu publicamente, em entrevista à TV, que só pensa em dinheiro. “É o que faz o mundo girar”, disse na manhã desta segunda ao Good Morning Britain. Na entrevista, apesar da postura mercenária, tentou limpar a própria imagem, dizendo que era um “pouco ridículo” achar que ela só quer monetizar a relação com a irmã, mas reconheceu que dinheiro é o que a move.

Os entrevistadores do Good Morning Britain repercutiam uma declaração dada pela própria Samantha na semana passada, quando, em conversa com o programa americano Inside Edition, ela falou abertamente sobre monetizar o casamento de Meghan. “Por que não? A vida gira em torno do lucro, você aproveita as oportunidades que surgem e curte o passeio”, disse, sem pruridos a ex-atriz que sonha em participar do Celebrity Big Brother, uma espécie de Casa dos Artistas inglesa.

Prepare-se, Elizabeth.