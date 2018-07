Hospital nega que pai de Meghan Markle tenha feito cirurgia, diz jornal

Exatamente dois meses depois do casamento real entre o príncipe Harry e Meghan Markle, o pai da noiva se envolveu em mais uma polêmica. Isso porque, dias antes do casório, Thomas Markle afirmou que havia passado por uma cirurgia cardíaca que o impediu de participar da cerimônia. Agora, fontes do tabloide The Daily Mail dizem que o sogro de Harry mentiu sobre o procedimento.

“A história toda sobre o pai de Meghan passar por uma cirurgia no coração foi inventada”, disse a pessoa. O jornal também entrou em contato com o Sharp Chula Vista Medical Center, onde Thomas Markle alegou ter ficado internado para a cirurgia, mas o hospital afirmou que ele não deu entrada na data informada.

Markle causou polêmica poucos dias antes do casamento da filha por ter forjado fotos vendidas que foram vendidas para a imprensa. Nas imagens, ele fingia estar tirando medidas para o terno que usaria no casamento real e olhando fotos de Meghan com o príncipe Harry.

Segundo a fonte ouvida pelo tabloide, a doença e a cirurgia cardíaca foram inventadas para ganhar a simpatia do público após o episódio das fotos. “Ele teve que inventar uma boa razão para não ir ao casamento e evitar mais constrangimento depois que as fotos forjadas vieram a público”, disse a pessoa.