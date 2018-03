O Lollapalooza 2018 em imagens 360°

1. lolla-360-micro-mundo-01 zoom_out_map 1 /16 Visão micro mundo do Lollapalooza 2018 - Imagem captada com o SamSung Gear 360 (André Fuentes e Sidclei Sobral/VEJA)

Entre os dias 23 e 25 de março, o Lollapalooza 2018 tomou o espaço do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, para sediar mais uma edição. Este ano, o festival contou com bandas como Pearl Jam, Imagine Dragons, The Killers e Red Hot Chilli Peppers. Para além da música, o evento é espaço para pessoas exibirem looks estilosos combinados a um cenário descolado.

Time de VEJA aproveitou o espaço para fazer fotos interativas em 360°, além de versões panorâmicas — com cenas “achatadas”, que transformam a imagem em 360° em um pequeno planeta. Confira: