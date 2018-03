Pearl Jam: bom rock e discurso político no Lollapalooza 2018

A vasta carreira de três décadas da banda Pearl Jam é recheada não só de boas músicas, mas também do ativismo praticado por seus integrantes. Tal combinação ficou evidente no palco do Lollapalooza 2018. O vocalista Eddie Vedder esbanjou de seus característicos vocais ao longo de pouco mais de duas horas de show, dedicou canções aos fãs, fez discursos em português e aproveitou para invocar a marcha que aconteceu neste fim de semana nos Estados Unidos, em que estudantes americanos foram a Washington, capital do país, pedir por leis mais rigorosas em relação ao controle de armas.

“Esses jovens estão mudando o mundo para melhor. Estamos orgulhosos deles”, disse, antes de comentar sobre a política brasileira. “Nossos países estão vivendo momentos parecidos. Estamos lidando com muita m**** e isso tem que parar.” Ele também fez questão de ressaltar que parte do cachê da banda será doado para uma iniciativa ambiental na Amazônia.

Já a setlist do grupo não deixou a desejar. Novas canções, como Can’t Deny Me, lançada esta semana, foi uma das entoadas pelo grupo, que misturou as novidades com grandes hits do passado como Do the Evolution, Even Flow, Breath, Better Man e Alive.