Lollapalooza erra ao colocar Imagine Dragons em palco secundário

Reclamações tomaram boa parte do show do Imagine Dragons na noite deste sábado no Lollapalooza 2018. A banda, uma das mais esperadas do festival, atraiu um público muito maior do que suportava o Palco Ônix — menor que o gigantesco Budweiser, onde se apresentam Pearl Jam, The Killers, Liam Gallagher e Red Hot Chilli Peppers. Boa parte dos presentes ficou insatisfeita com a distância do palco e a má qualidade do som que chegava até eles.

O fluxo de pessoas nos arredores do palco começou a aumentar já durante o show de David Byrne, que antecedeu o Imagine Dragons. Durante a apresentação, o público chegou a invadir o espaço do palco ao lado, o Axe — a sorte é que ninguém se apresentava lá. Atrações como a roda gigante — que, no meio da tarde, chegou a ter filas com duas horas de espera —, as lojas e os restaurantes ficaram vazios.

Para satisfazer aqueles que conseguiam escutá-los, o Imagine Dragons apresentou alguns de seus principais hits, como Demons, It’s Time, Radioactive e On Top of The World, misturados com faixas de seu mais recente álbum, Evolve, entre elas Thunder e Believer.

A banda americana fecha os trabalhos do Palco Ônix neste sábado. Amanhã, no domingo, o espaço recebe Lana Del Rey e Khalid.