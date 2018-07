Novo ‘Missão: Impossível’ bate recorde de Tom Cruise no Brasil

Missão: Impossível – Efeito Fallout arrecadou 14,5 milhões de reais em seu primeiro fim de semana em cartaz no Brasil, entre as sessões de pré-estreia de quarta-feira até o domingo. Com 773.000 espectadores, o filme se tornou a melhor abertura da franquia no país, além de ser o melhor resultado de Tom Cruise nas bilheterias nacionais.

O sexto filme da trama encabeçada pelo agente secreto Ethan Hunt (Cruise) também fez bonito nos Estados Unidos. Com estimados 61 milhões de dólares somados no fim de semana, a superprodução foi a melhor estreia da saga no país, deixando para trás os 57,8 milhões de dólares de Missão: Impossível II, em 2000.

No Brasil, segundo dados da comScore, completam o ranking dos dez filmes mais vistos no país neste fim de semana as animações Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas e Os Incríveis 2, os super-heróis Homem-Formiga e a Vespa, os dinossauros de Jurassic World: Reino Ameaçado, a comédia nacional Uma Quase Dupla, a ação Arranha-Céu, o romance Todo Dia, e os europeus A Festa e Orgulho.