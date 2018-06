Bruna Marquezine está na torcida do estádio de São Petersburgo para ver a seleção brasileira disputar a segunda partida na Copa do Mundo de 2018, contra a Costa Rica. E a caráter.

Pelo Instagram Stories, a atriz mostrou o modelito desta sexta-feira. No pescoço, Bruna leva um colar com a inicial “N”, em homenagem ao namorado, Neymar. No busto, um sutiã amarelo sob a jaqueta jeans. No post, a marca do patrocinador devidamente creditada: a C&A.

Uma estrela com o status digital de Bruna Marquezine — só no Instagram, são 28,6 milhões de torcedores — costuma cobrar ao menos 100 000 reais por um único post.

No primeiro jogo da seleção, no domingo, a atriz precisou assistir à disputa contra a Suíça do Rio de Janeiro, por causa da rotina de gravações da novela Deus Salve o Rei. No dia, ela combinou uma camiseta da seleção com um brinco com a expressão “Brumar”, junção dos nomes de Bruna e Neymar.