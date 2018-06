Bruna Marquezine não conseguiu assistir à estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, por causa das gravações da novela das 7 da Globo, Deus Salve o Rei. No entanto, a atriz pôde acompanhar todas as jogadas do namorado, Neymar, rodeada de um verdadeiro time de globais.

A carioca compareceu à festa de aniversário da apresentadora Fernanda Souza, no Rio de Janeiro, que reuniu famosos em volta da TV. Nomes como Luciano Huck, Angélica, Thiaguinho, Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank, Marina Ruy Barbosa, Xandinho Negrão, Carolina Dieckmann e Rafael Zulu passaram por lá.

A atriz escolheu um look especial para a festa. Bruna usou uma camiseta da seleção brasileira com brincos que carregavam a expressão “Brumar” — junção dos nomes do casal. “Bru” pendia de uma orelha e, da outra, “Mar”.

O ator e produtor Léo Fuchs compartilhou alguns momentos da comemoração em sua conta do Instagram. “Meu Deus! Você fica tirando foto com as pessoas? Como consegue? Eu fico beuba e esqueço que tenho até celular! Só tenho foto se me mandam”, escreveu Fernandinha em uma foto. “Léo, pelo amor de Deus, o que você bebeu? Ou é só felicidade?”, brincou Gagliasso em outra.