Bruna Marquezine usou o Instagram Stories nesta terça-feira para criticar um vídeo que rivalizou na internet, em que vários torcedores brasileiros fazem uma mulher estrangeira, aparentemente uma russa, repetir termos chulos em português. Entre as gravações da novela Deus Salve o Rei, a atriz mostrou imagens de uma reportagem da Rede Globo sobre o caso e na tela escreveu apenas: “Que vergonha”.

Marquezine deve embarcar em breve para a Rússia, onde a Seleção Brasileira — e seu Neymar — pega a Costa Rica na Copa do Mundo, na sexta-feira. Para conseguir os dias de folga do folhetim, a atriz está trabalhando duro. Nesta terça-feira, ela compartilhou nas redes sociais que gravaria dezoito cenas como a vilã Catarina.

Através da assessoria de imprensa, a Globo confirmou que dará uma folga, não só a Bruna, mas a todos os principais atores de Deus Salve o Rei. “Essa semana, a produção conseguiu fazer um desenho de roteiro que permitiu um respiro para todos os protagonistas que estão gravando muito”, afirmou a comunicação da emissora.

Repercussão

O vídeo em que um grupo de ao menos cinco homens, alguns com a camisa da seleção brasileira, tenta convencer uma mulher estrangeira a gritar uma frase constrangedora viralizou nas redes sociais e no Whatsapp. A Ordem dos Advogados do Brasil de Pernambuco (OAB-PE) divulgou uma nota de repúdio contra o caso. Atrizes como Fernanda Lima, Bruna Linzmeyer e Nathalia Dill também criticaram o vídeo.