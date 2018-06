O Brasil volta a campo na Copa do Mundo da Rússia a partir das 9h da manhã, contra a Costa Rica, em São Petersburgo. buscando afastar o fantasma do empate na estreia contra a Suíça e confirmar o favoritismo na competição. Os adversários apostam no desequilíbrio do time brasileiro, pressionado após o primeiro jogo. Apesar de ter identificado um problema no meio-campo, o técnico Tite vai manter o quarteto de ataque, formado por Philippe Coutinho, Willian, Gabriel Jesus e Neymar citando “coerência”. A novidade vai ficar na lateral-direita: Fagner, do Corinthians, foi escalado para substituir Danilo, lesionado. O treinador também definiu o zagueiro Thiago Silva como capitão do time na partida desta sexta-feira.

Acompanhe minuto a minuto o jogo entre Brasil e Costa Rica na Copa da Rússia: