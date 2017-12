Pablo é o vencedor da final do ‘MasterChef Profissionais’ 2017

Muitas provas, reduções e flambadas depois, Pablo Oazen foi escolhido o campeão do MasterChef Profissionais, nesta terça-feira. Ele concorria pelo troféu com Francisco Pinheiro. Na última prova, os candidatos tiveram que apresentar aos jurados Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella um menu degustação de seis tempos: duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas.

Pablo apresentou de entradas nhoque de patê de fígado de frango e batata doce e um mexilhão. Como pratos principais, foi de truta recheada de castanhas e um blanquette de língua. Já de sobremesa, escolheu um sorvete de goiaba recheado de goiaba e gergelim e um sorvete de pão na chapa.

Francisco apresentou de entradas um foie gras souté e um camarão. No prato principal, apostou em um robalo grelhado e uma vitela grelhada ao molho de morilles. De sobremesa, foi com um abacaxi assado com creme de mascarpone e creme de amêndoas e um mousse de chocolate amargo.

Juntos com a @TIMBrasil convocamos as redes, e uma grande fã anunciou o vencedor dessa temporada na TV. Parabéns @MCProPablo! O troféu de #MasterChefBR Profissionais é seu! #TIMChef pic.twitter.com/Ufaq0Rr7bH — MasterChef Brasil (@masterchefbr) December 6, 2017

Confira tudo o que aconteceu na final do MasterChef Profissionais 2017:

00:56 – Nas redes sociais, o público comemora a vitória de Pablo:

#MasterChefBR ganhou quem mereceu. Sorvete de pão na chapa né pai. pic.twitter.com/Xl7pT7AZyY — Vinícius Ferré (@pointofvini) December 6, 2017

00:44 – Do estúdio da Band, Arnaldo Lorençato mostra o clima da final:

Quase na hora de saber o vencedor do #MasterChefBR Profissionais pic.twitter.com/xCZF97sa6u — Arnaldo Lorençato (@Alorencato) December 6, 2017

00:37 – Paola se emociona ao fazer o balanço da temporada. “Cozinheiro é aquele que está sempre fechado na cozinha, não mostra a cara, não anda pelo salão. Pôr a cara em um programa de TV é muito difícil. Muito obrigada por dar tanto prestigio a esse programa”, disse aos finalistas, às lágrimas – e fazendo todo mundo chorar junto.

Status: Desidratados com todos esses discursos! #MasterChefBR — MasterChef Brasil (@masterchefbr) December 6, 2017

A @PaolaCarosella chora e a gente chora junto 😢❤❤❤ #MasterChefBR — Dara Oliveira ⚡ (@SoyDaraOliveira) December 6, 2017

00:26 – Na avaliação das sobremesas, as avaliações são muito positivas. “É emocionante ver pessoas com muito talento jogando tudo o que têm em um dia, um jantar único. Vai ser extremamente difícil escolher um vencedor, porque vocês não são comparáveis”, disse Paola. Francisco foi pelo lado clássico e Pablo escolheu histórias brasileiras e de sua terra, Minas Gerais, para contar através das sobremesas.

A decisão do #MasterChefBR será nas sobremesas. Dependência do açúcar! pic.twitter.com/2AzpWpnlWf — Arnaldo Lorençato (@Alorencato) December 6, 2017

00:12 – Momentos de tensão nos minutos finais da prova da sobremesa. Enquanto Francisco tem problemas com o sifão, Pablo cola a mão em uma das esferas que estavam em nitrogênio líquido – se puxasse, podia descolar a pele.

00:04 – Enquanto isso, nos estúdios da Band…

Muitos @erickjacquin no #MasterChefBR A post shared by Arnaldo Lorençato (@alorencato) on Dec 5, 2017 at 6:03pm PST

00:01 – Nos pratos principais, os dois competidores foram bem. Ambos foram elogiados pelos jurados – o que significa que adivinhar quem está na frente é bem complicado.

Quando aquele brother chega em casa, aos 45’ do segundo tempo, pra assistir o grande momento da final com #ItaipavaPremium bem gelada. 🍻 #MasterChefBR pic.twitter.com/kqX4dqMwTR — MasterChef Brasil (@masterchefbr) December 6, 2017

23:46 – Francisco está despertando o ódio das redes sociais com esse jeito nada humilde de ser.

Francisco acaba de atualizar os níveis de ridiculice, que tragédia @masterchefbr #masterchefbr — Victor Nascimento (@vmnasc1996) December 6, 2017

#MasterChefBR Francisco é mais desnecessário do q uva passa no arroz — Laysla com L de cansada (@LayslaXavier) December 6, 2017

Depois dessa o Francisco não merece ganhar nem rifa de ovo de páscoa #MasterChefBR — Seu webnamorado (@1_ucs) December 6, 2017

23:40 – Francisco ouviu sugestões dos jurados para seus pratos principais, mas disse que não acatou nenhuma. “Estou mais confiante agora nos pratos principais”, disse a Paola.

O Francisco não está arriscando nada. Kd a criatividade? #MasterChefBR — Cris Carmona (@CrisCarmona17) December 6, 2017

23:25 – Pablo também não foi muito bem em sua primeira entrada, um nhoque de patê de fígado de frango e batata doce. “O prato tem mais conceito do que sabor. Vamos avaliar quem faz o melhor menu para ganhar o MasterChef. Nós somos pessoas normais. As pessoas querem comer comida boa”, disse Paola.

23:20 – O foie gras do Francisco foi avaliado com dureza pelos jurados. “É o grande problema de esperar muito. Quando a gente espera muito a gente se desaponta sempre. Não é um prato sensacional”, disse Paola. Na segunda entrada, um camarão, Francisco se recuperou e ouviu “é um belo trabalho” dos chefs.

Já chegaram dando uma facada no Francisco#MasterChefBR — A Simpática (@heymarcilla) December 6, 2017

23:09 – Nos últimos cinco minutos, um drama daqueles. O nhoque do Pablo está muito mole. Mas ele vai empratar mesmo assim.

23:05 – Toda vez é a mesma história: o pessoal que está no mezanino não para de dar sugestões para o competidor que está lá embaixo. Pablo, um gentleman, reclamou com elegância: “Pensei muito nesse menu e vou seguir a minha ideia”.

23:01 – Fígado de frango x foie gras, quem leva?

Pablo, o dono do “fígado de pobre”, diz que acredita muito na sua cozinha e que vai levar essa.

22:58 – O que acharam da escolha dos nomes dos menus?

Quem vai avisar ao Francisco que ele não é o herói da história? #MasterChefBR — Bruno Motta De Lima (@brunomotta) December 6, 2017

22:47 – E esse momento fofura?

22:44 – Enquanto a competição não começa de fato, o povo no Twitter está aproveitando para reclamar. Do Clécio, claro.

PELO AMOR DE DEUS SOME COM ESSA DESGRAÇA DESSE CARA FALANDO PAIZÃO #MasterChefBR — ué (@rasfac) December 6, 2017

Para quem está contando os sinais do apocalipse, o Clécio já falou “paizão” duas vezes hoje #masterchefBR — Mordomo Eugenio, ASC (@mordomoeugenio) December 6, 2017

22:42 – O editor de VEJASP Arnaldo Lorençato está acompanhando a final de perto:

No #MasterChefBR, o mezanino ocupado #alorencato #BlogdoLorencato #vejasp A post shared by Arnaldo Lorençato (@alorencato) on Dec 5, 2017 at 4:08pm PST

22:33 – A final é entre Francisco e Pablo, mas muita gente bem que queria outro nome disputando o troféu.

Não consigo superar o fato de a Irina não estar na final do #MasterChefBR — GabbyNews (@gabiprados) December 6, 2017

Triste ver que a minha Irininha nem a Raissa tão na final.. 😕 #MasterChefBR — Sales ☀️ (@jpsales11) December 6, 2017

Queria assistir Irina ganhando o #MasterChefBR mas vou assistir The Voice hoje, já que isso não vai rolar e não quero mais decepção — biah (@LaurDracarys) December 6, 2017

22:25 – Vai começar. A Band já está mostrando aquela abertura cheia de drama.

Acabou A Prévia! É hora de segurar o coração – e o estômago! #MasterChefBR pic.twitter.com/1B6WqCu9ys — MasterChef Brasil (@masterchefbr) December 6, 2017

Vai começar silencio na timeline #MasterChefBr — Natanael Rodrigues (@natanaelrodrigs) December 6, 2017

22:18 – Na Prévia, programa que a Band sempre exibe antes do reality, os jurados falam sobre as características de cada competidor. Fogaça e Paola apontam que Francisco, o mais experiente, costuma buscar sabores e combinações mais clássicas, enquanto Pablo sempre se arrisca mais. “Mas o que ganha é o sabor”, disse a chef argentina.

22:15 – “A gente estão aqui?”

Muito amor esses dois!

Agente tão aqui ❤️ pic.twitter.com/EbAwK6YQg9 — Paola Carosella ⚡️ (@PaolaCarosella) December 6, 2017

22:07 – Paola já está se aprontando para a final. Como estão os preparativos de vocês? Fazendo aquele macarrão instantâneo e usando pijama?

Elvis Carosella e trio las Panchas ❤️ aka o Trio Arte de Fazer Milagres @masterchefbr #final #bastidores pic.twitter.com/78ZRMfXLCl — Paola Carosella ⚡️ (@PaolaCarosella) December 5, 2017

21:58 – Teve mico no MasterChef Profissionais neste ano? Teve sim. Relembre.

Foi a vodca ou o salto, Paola?

Caiu, mas já levantou! A @PaolaCarosella passa bem depois de um tombo e tanto! #MasterChefBR pic.twitter.com/TOgRFrEVmo — MasterChef Brasil (@masterchefbr) September 13, 2017

21:06 – Um ano atrás, quem estava na disputa pelo título de MasterChef Profissional era Dayse Paparoto, que se sagrou vencedora no final. Quer saber por onde ela anda e qual a opinião dela sobre mulheres na cozinha? Confira a entrevista.

“Existe preconceito (na cozinha de restaurantes) como existe em todo lugar, mas, por experiência própria, algumas mulheres deixam a desejar nesse trabalho e acabam criando uma má impressão.”