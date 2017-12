Jacquin critica candidato e ele rebate: ‘Vi que você fazia isso’

A final do MasterChef Profissionais, nesta terça-feira, começou com emoção – e um pouco de controvérsia também. Os finalistas Francisco Pinheiro e Pablo Oazen tiveram que apresentar um menu degustação de seis tempos: duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas. Ao apresentar sua primeira entrada, um foie gras sauté, Francisco ouviu dos jurados que não deveria ter passado farinha no patê de fígado de pato. Foi aí que a polêmica começou.

De Erick Jacquin, o competidor ouviu que ele “nunca” deveria colocar farinha. Mas Francisco rebateu. “Eu só coloquei porque pesquisei e vi que você fazia isso”, disse ao chef francês, que respondeu que não fazia isso, de jeito algum. “Eu pesquisei”, afirmou Francisco, de maneira decidida.

Para aliviar a barra do colega de júri, Paola Carosella disse a Francisco que ele não deveria se importar com o que outros chefs faziam e se concentrar em suas próprias escolhas.