‘Malhação’ e ‘The Voice Kids’ são indicados ao Emmy Internacional Kids

O Brasil marcou presença em duas das sete categorias do Emmy Internacional Kids 2018, que teve os indicados anunciados na segunda-feira. A novela Malhação – Viva a Diferença, do veterano Cao Hamburguer (Castelo Rá-Tim-Bum e Um Menino Muito Maluquinho), foi indicado ao prêmio de melhor série, enquanto The Voice Kids concorre na categoria reality show pelo segundo ano consecutivo.

Os prêmios serão entregues pela Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão no dia 9 de abril de 2019, em uma cerimônia em Cannes, na França. Nos Estados Unidos, os troféus foram entregues em 17 de setembro. Confira a lista completa dos ganhadores.

Na última temporada, Malhação chamou a atenção por retratar diversas primeiras vezes: em 23 anos no ar, a temporada foi a primeira a ser rodada na cidade de São Paulo, a ter cinco garotas protagonistas e a exibir um romance entre duas meninas, com direito a beijo e final feliz.

Já o The Voice Kids, que teve como vencedora a cantora mirim Eduarda Brasil, de 15 anos, marcou a estreia de André Marques e Thalita Rebouças no comando da atração. Com direção artística de Creso Eduardo Macedo e direção geral de Flavio Goldemberg, o programa concorre com produções de China, Suécia e Reino Unido.