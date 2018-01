Mais um funk que faz apologia ao estupro deve ser retirado do Spotify. A faixa Vai, Faz a Fila, de Mc Denny, que conta com mais de 3 milhões de reproduções no site de streaming, foi alvo de denúncias dos usuários, mesmo caso de Só Surubinha de Leve, de Mc Diguinho, excluída da plataforma na quarta-feira. Por enquanto, a música continua disponível no serviço e está em negociação com a distribuidora para ser retirada. No Deezer, a faixa já não faz mais parte do catálogo.

Na letra de Vai Faz a Fila, o Mc diz: “Vou socar na tua b***** sem parar. E se você pedir pra mim parar, não vou parar. Porque você que resolveu vir pra base transar. Então vem cá, se você quer, você vai aguentar”.

Tanto Vai Faz a Fila quanto Só Surubinha de Leve foram alvo de uma nota de repúdio emitida em conjunto pela Secretaria Nacional de Política para Mulheres e o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. “Para apuração e responsabilização quanto aos possíveis crimes praticados, a SPM solicitou ao Ministério Público Federal e ao Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher providências cabíveis”, diz o texto, divulgado na quinta-feira. “A música é uma manifestação cultural legítima, mas não pode ser ferramenta incentivadora de crime, sendo necessária a tomada de providências legais contra autores, interpretes e divulgadores.”

Na quarta, o Spotify afirmou que o catálogo do serviço é abastecido pelas próprias gravadoras e distribuidoras. Ao saber do conteúdo de Só Surubinha de Leve, a plataforma avisou a distribuidora, que tirou a faixa do ar. A canção também foi excluída da página do YouTube Legenda Funk, onde tinha 14 milhões de visualizações. O site fez o mesmo pedido para a distribuidora de Vai, Faz a Fila.