‘Jumanji’ já levou 3,5 milhões de pessoas aos cinemas no Brasil

Nem mesmo a estreia de filmes elogiados pela crítica e com potencial para serem indicados ao Oscar conseguiu derrubar Jumanji: Bem-Vindo à Selva do topo da lista de longas mais vistos no Brasil. Em sua terceira semana em exibição no país, a produção estrelada por Dwayne Johnson já acumula público de 3,5 milhões de pessoas e arrecadação de 57 milhões de reais. Foi o filme mais visto no último fim de semana, com público de 401.672 pessoas e bilheteria de 7,4 milhões de reais entre quinta-feira e domingo. As informações são da consultoria comScore.

A segunda posição ficou com a animação O Touro Ferdinando, que levou 374.512 pessoas aos cinemas e conquistou arrecadação de 5,8 milhões de reais no fim de semana. Em seguida, aparece Sobrenatural: A Última Chave, com público de 315.916 pessoas e bilheteria de 4,9 milhões de reais. Completam o top 5 Extraordinário (público de 226.463 pessoas e arrecadação de 3,9 milhões de reais) e Viva: A Vida É uma Festa (público de 177.133 pessoas e arrecadação de 3 milhões de reais).

Me Chame Pelo Seu Nome, que vem conquistando a crítica especializada ao mostrar com delicadeza o relacionamento entre dois jovens rapazes e muito provavelmente será um dos longas a receber múltiplas indicações ao Oscar, nesta terça, entrou no ranking apenas em 9º lugar, com arrecadação de 684.144 reais e público de 32.106 pessoas.