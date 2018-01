Pixar abraça folclore mexicano em ‘Viva – A Vida É uma Festa’

1. Coco zoom_out_map 1 /10 Miguel no filme 'Viva - A Vida É uma Festa' (//)

2. Filme: Viva - A Vida É Uma Festa zoom_out_map 2 /10 O aspirante a músico Miguel se une a um encantador treinador chamado Héctor para desvendar um mistério familiar de gerações (Disney/) O aspirante a músico Miguel se une a um encantador treinador chamado Héctor para desvendar um mistério familiar de gerações

3. Filme: Viva - A Vida É Uma Festa zoom_out_map 3 /10 Miguel é magicamente transportado para a 'Terra dos Mortos', onde conhece seus antepassados (Disney/) Miguel é magicamente transportado para a 'Terra dos Mortos', onde conhece seus antepassados

4. COCO zoom_out_map 4 /10 Miguel e sua bisavó em 'Viva - A Vida É uma Festa' (//)

5. viva-miguel zoom_out_map 5 /10 Miguel encontra sua família do além em 'Viva - A Vida É uma Festa' (//) Miguel encontra sua família do além em 'Viva - A Vida É uma Festa'

6. COCO zoom_out_map 6 /10 Miguel e Héctor em 'Viva - A Vida É uma Festa' (//)

7. Frida zoom_out_map 7 /10 Frida Kahlo tem participação especial em 'Viva - A Vida É uma Festa' (//)

8. Filme: Viva - A Vida É Uma Festa zoom_out_map 8 /10 O aspirante a músico Miguel na Terra dos Mortos (Disney/) O aspirante a músico Miguel na Terra dos Mortos

9. Filme: Viva - A Vida É Uma Festa zoom_out_map 9 /10 Abuelita e Miguel asseguram que sua casa seja adornada para o Dia dos Mortos (Disney/) Abuelita e Miguel asseguram que sua casa seja adornada para o Dia dos Mortos

10. Filme: Viva - A Vida É Uma Festa zoom_out_map 10/10 Miguel atravessa a Terra dos Mortos ao lado de seu leal cachorro, Dante (Disney/) Miguel atravessa a Terra dos Mortos ao lado de seu leal cachorro, Dante

Hollywood tem um longo e comprometedor histórico de tentar apresentar uma cultura estrangeira, ou personalidades de fora dos Estados Unidos, sob uma ótica distante, que costuma desagradar os nativos. O receio de receber críticas do tipo foi grande, mas não impediu o diretor americano Lee Unkrich de levar adiante o projeto Viva – A Vida É uma Festa, novo filme da Pixar ambientado no México e com um elenco totalmente latino, escolha até então inédita para o estúdio. Responsável pelo segundo e terceiro episódio de Toy Story, o cineasta foi tomado pelo encanto da cultura mexicana e decidiu criar a animação que exploraria o tradicional Dia dos Mortos.

Para não errar a mão, ele convidou o colega de Pixar Adrian Molina (O Bom Dinossauro), que possui ascendência mexicana, para ajudar no roteiro. Em seguida, a equipe visitou diversas cidades do país, conviveu com os mexicanos e mergulhou no passado e presente da cultura pop local. Durante a produção, quebraram o protocolo do segredo absoluto e passaram cenas pela aprovação de um time de especialistas na cultura do México. O trabalho de seis anos valeu a pena.

Sensível e visualmente deslumbrante, o filme observa o folclore mexicano de dentro, com personagens locais, enquanto consegue falar de laços ainda mais profundos da cultura latina – que podem ser aplicados em qualquer outro local —, como a importância de reconhecer suas raízes, a valorização da família e a importância de seguir sonhos, mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis.

Confira abaixo detalhes dos bastidores da produção em cartaz no Brasil:

Do mapa às telas

Os cenários de Viva são inspirados em lugares reais. Durante a concepção do filme, a equipe de produção percorreu o país em busca dos “detalhes, cheiros e gostos de seus arredores”, como comentou em entrevista a Vanity Fair o diretor. Pátzcuaro, Santa Fe de La Laguna, Tzintzuntzán, Ocotlán de Morelos, Santiago Matatlán, Abasolo, Santa Ana Zegache, Teotitlán del Valle, San Marcos Tlapazola, Tlalixtac e Xochimilco estão entre os locais visitados pela equipe.

As paisagens das capitais de Oaxaca e Guanajuato, no entanto, ganharam destaque na animação. Elas serviram como “molde” para as cidades de Santa Cecilia, povoado natal da família de Miguel, e a Terra dos Mortos, respectivamente. Outros pontos turísticos do país também tiveram espaço na produção, como as Piramides de Teotihuacán, datadas do Império Asteca, e o cemitério de San Andrés de Mixquic, na Cidade do México, onde acontece uma das maiores celebrações do Dia dos Mortos.

Confira no mapa abaixo o trajeto feito pela equipe do filme pelo México:

Pepita, o alebrije

Os alebrijes são criaturas místicas da cultura popular mexicana, que marcam presença na nova animação da Pixar. Elas foram criadas nos anos 1930 por Pedro Linares Lopez, artista que vivia em La Merced. Reza a lenda que um dia, muito doente, o homem foi visitado pelos animais em seus sonhos. Quando recuperado, Linares começou a produzir esculturas de papel machê dos bichos, que, muito coloridos, se tornaram itens importantes do artesanato popular.

Alguns acreditam que os alebrijes tem o poder de espantar os pesadelos e maus presságios. Viva, no entanto, deu uma função inédita às criaturas, como guias espirituais do Mundo dos Mortos, a exemplo de Pepita, a leopardo-águia com chifres de búfalo que Mama Imelda tem de “estimação” no outro lado.

O cachorro de rua chique

A abuelita de Miguel tem uma regra clara quanto aos cachorros de rua: nunca dê nome a eles, senão vão te perseguir para sempre. Contudo, seria ela tão reticente se soubesse o verdadeiro valor de Dante, o parceiro canino de seu neto? O mascote é um cachorro Xoloitzcuintli, considerado pelos Astecas um representante do deus Xolotl, patrono do fogo e dos raios, na terra. Apesar da aparência mundana — sem pelos com alguns dentes faltando — o cão é raro e, logo, bastante caro. No Brasil, a raça, também chamada de Pelado Mexicano, pode custar entre 1.500 a 4.000 reais. Dificilmente seria encontrado vivendo nas ruas, como acontece no filme Viva.

O carismático companheiro de Miguel é um dos personagens feito para agradar adultos e crianças. Pouco antes da estreia do filme nos Estados Unidos, o cachorro ganhou um “curta” solo, com cerca de dois minutos, chamado O Almoço de Dante. Os animadores da Pixar deram o máximo de movimento para a língua do animal, bastante característica da raça, fazendo dela quase que um “personagem a parte”. Para isso, eles usaram a mesma técnica de animação empregada no polvo Hank de Procurando Dory.

Referências à Pixar

Mantendo a tradição, a Pixar “reviveu” alguns personagens de suas outras produções em Viva. Woody e Buzz Lightyear, de Toy Story, por exemplo, podem ser vistos como piñatas nas ruas de Santa Cecilia no começo do filme. Repare bem na lateral direita da foto abaixo:

Nos primeiros segundos do filme, o caminhão do Pizza Planet — visto a primeira vez em Toy Story — passa rapidamente por Miguel tocando uma música alta. O veículo apareceu em todos os filmes da Pixar até o momento.

O peixe-palhaço Nemo também faz uma participação mais que especial, camuflado entre os alebrijes de Miguel.