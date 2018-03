Gretchen diz que queria Katy Perry como nora em chamada de vídeo

A conversa de Katy Perry e Gretchen por chamada de vídeo foi ao ar neste domingo, durante o Fantástico. Depois de fazer muitos elogios à brasileira, Katy afirmou que queria conhecer Thammy Miranda, o filho de Gretchen. “Thammy é apaixonado por ela. Vou gostar muito, de repente, se ela for minha nora”, brincou a cantora de Conga, Conga, Conga.

Katy ainda perguntou se Gretchen morava no Rio de Janeiro, mas logo descobriu que a brasileira vive em Mônaco, no sul da França. “Tudo bem, garota. Está vivendo na melhor em Mônaco”, brincou a americana.

Gretchen aproveitou a oportunidade para fazer um convite: “Eu quero colocar a minha casa à disposição dela aqui em Recife. Vamos juntas para a praia pegar um bronze e depois dançar um frevo.” Katy respondeu com animação: “Eu não posso esperar. Vamos dar um jeito de fazer isso”.

A cantora americana desembarca no Brasil para três shows da turnê de divulgação do álbum Witness: em Porto Alegre, no dia 14 de março, em São Paulo, no dia 17, e no Rio de Janeiro, no dia 18. Na apresentação em São Paulo, Gretchen deve fazer uma participação no palco.

A brasileira, que é conhecida como a “rainha do meme” nas redes sociais, foi a estrela do lyric video de Swish Swish, single de Katy Perry com a rapper Nicki Minaj. Durante a chamada, Gretchen agradeceu: “É uma honra conversar com você. Foi incrível participar do seu vídeo. Obrigada por fazer parte dessa nova fase da minha carreira. Espero te ver logo no Brasil”.

Briga judicial

Uma freira americana que disputava uma briga judicial com a cantora Katy Perry morreu no último sábado, dentro do tribunal, em Los Angeles. Catherine Rose Holtzman, de 89 anos, representava um grupo de religiosas que lutavam pela venda de um convento no bairro de Los Feliz. A causa da morte não foi divulgada.

Katy havia feito uma oferta em 2015 pelo terreno onde fica o convento das Irmãs do Sagrado e Imaculado Coração da Santíssima Virgem Maria de 14,5 milhões de dólares. Depois do processo de venda já estar em andamento, as religiosas queriam vender o local para Dana Hollister, uma restauradora que ofereceu 15,5 milhões de dólares.

Catherine compareceu ao tribunal para contestar a decisão que favorecia a cantora americana. “Pare, Katy Perry, pare. Isso não está fazendo nada além de machucar muitas pessoas”, afirmou à emissora Fox 11 antes de entrar no local.

