Katy Perry muda roteiro da turnê no Brasil. Confira valores

Katy Perry mudou o itinerário de sua turnê pelo Brasil em 2018. A cantora ainda se apresentará em São Paulo no dia 17 de março, no Allianz Parque, e no Rio de Janeiro, no dia 18, na Jeunesse Arena, mas transferiu o show de Curitiba para Porto Alegre, marcado na Arena do Grêmio para 14 de março.

Os ingressos da Witness World Tour começam a ser vendidos para o público geral em 18 de dezembro, mas podem ser adquiridos a partir desta quinta-feira, 14, por clientes do Banco do Brasil. Os valores vão de 220 a 580, com possibilidade de meia entrada para estudantes e idosos com mais 60 anos.