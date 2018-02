Katy Perry posta foto em chamada com Gretchen: ‘Linda’

Katy Perry postou a foto de uma chamada em vídeo com Gretchen na madrugada desta quarta-feira. No ano passado, a brasileira foi estrela do lyric vídeo da música Swish Swish, da americana. Na foto, foi a vez de Katy Perry arriscar um pouco de português, “Morta, linda”, além de escrever “Queen” (rainha) de um modo alternativo, “Kween”.

Gretchen também postou a imagem divulgada por Perry e afirmou: “Bom dia. E aí você acorda e sua best friend posta isso no Instagram dela. Ela é muito fofa”, se declarou.

Katy Perry descobriu Gretchen graças aos memes da cantora brasileira, que circulam pelo mundo todo. Depois do lançamento do vídeo, a intérprete de Conga, Conga, Conga ganhou maior reconhecimento internacional pela fama na internet.

Em dezembro, uma matéria do jornal americano The New York Times a chamou de “butt queen” e “meme queen”.