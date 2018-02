Gretchen subirá ao palco com Katy Perry em São Paulo

Gretchen subirá ao palco com Katy Perry durante apresentação da americana em São Paulo, no dia 17 de março. Este será o primeiro encontro entre as duas desde que Gretchen estrelou um dos clipes de Swish Swish, uma parceria entre Katy e a rapper Nicki Minaj.

Estrela dos anos 1990, Gretchen ganhou a internet nos últimos anos protagonizando uma enxurrada de memes. Por causa de sua popularidade na internet, ela acabou chamando a atenção de celebridades estrangeiras, como a própria Nicki Minaj. “Alguém pode me dizer quem é essa mulher? Ela está em TODOS os GIFs que eu vi nos últimos seis meses”, escreveu a rapper no Twitter, antes de ter a brasileira como estrela do lyric video de sua música.

Gretchen e Katy também trocaram elogios nas redes sociais. Em pleno Carnaval, a americana postou no Instagram um registro de um telefonema entre ela e a brasileira, com a legenda: “Curtindo com minha rainha”. A conversa em questão foi gravada pelo programa Fantástico, da Rede Globo, e deve ir ao ar em breve.

Katy Perry se apresenta em Porto Alegre, no dia 14 de março, em São Paulo, no dia 17, e encerra sua passagem pelo Brasil no Rio de Janeiro, no dia 18.