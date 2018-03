Globo anuncia programação especial por causa de apagão

A Globo vai exibir um resumo dos capítulos de hoje de algumas de suas novelas nesta quinta-feira no Norte e Nordeste, as regiões mais afetadas com um blecaute durante a tarde e a noite. Ficaram sem luz Amazonas, Alagoas, Pernambuco, Ceará, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Amapá, Pará, Maranhão, Bahia e Tocantins. Também foram registradas interrupções de fornecimento de energia em partes do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Segundo o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, o apagão foi causado por uma falha de transmissão que liga a hidrelétrica de Belo Monte ao sistema elétrico do país.

A programação especial da Globo foi anunciada por Renata Vasconcellos no Jornal Nacional. “Por causa do apagão, doze Estados do Norte e do Nordeste não puderam assistir hoje a Vale a Pena Ver de Novo, Malhação, o segundo capítulo de Orgulho e Paixão e Deus Salve o Rei”, disse a jornalista. “Em respeito aos telespectadores, as nossas emissoras nesses Estados vão exibir amanhã uma programação especial com resumo dos capítulos de hoje mais os capítulos inéditos de amanhã.”

O ONS já havia registrado no final de janeiro um blecaute com impactos em todas as regiões devido a um “desligamento automático” no linhão de Belo Monte, um empreendimento que utiliza uma tecnologia de ultra-alta tensão até então inédita no país.