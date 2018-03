Falha em linha de Belo Monte gera blecaute no Norte e Nordeste

Uma falha na linha de transmissão que conecta a hidrelétrica de Belo Monte ao sistema elétrico gerou um blecaute de grandes proporções no Brasil nesta quarta-feira, 21, com maiores impactos no Norte e no Nordeste, mas com desligamentos registrados em todas as regiões do país.

O apagão teve início por volta de 15h40, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), e no Norte e Nordeste o fornecimento ainda não estava normalizado até o início da noite. Ficaram sem luz localidades do Amazonas, Alagoas, Pernambuco, Ceará, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Amapá, Pará, Maranhão, Bahia e Tocantins.

O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, disse que o chamado “linhão” que leva a energia de Belo Monte do Norte ao Nordeste “caiu” e deu início a problemas em série no sistema elétrico do país.

“Essa linha foi inaugurada recentemente e vinha operando não na sua capacidade total. Houve uma subida de carga, que era condizente com o porte da linha, e a linha ‘saiu’ (de operação). Nós não temos ainda a informação oficial, o ONS está focado em restabelecer o fornecimento”, afirmou ele a jornalistas.

O linhão de Belo Monte começou a operar no final do ano passado e é de responsabilidade da estatal Eletrobras e da chinesa State Grid. As empresas não responderam de imediato a pedidos de comentário sobre o apagão.

O ONS já havia registrado no final de janeiro um blecaute com impactos em todas as regiões devido a um “desligamento automático” no linhão de Belo Monte, um empreendimento que utiliza uma tecnologia de ultra-alta tensão até então inédita no país.

Em nota, a empresa Norte Energia informa que o apagão que atinge as regiões Norte e Nordeste do país não foi originado pela usina de Belo Monte. “A usina também foi afetada pela falha ocorrida.”

NO ESCURO

Segundo o ONS, o apagão desta quarta teve início por volta de 15h40, com o desligamento de 22,5% da carga de energia do sistema interligado brasileiro e impacto principalmente no Norte e no Nordeste.

O problema nessas regiões, no entanto, levou posteriormente um corte automático da energia também para consumidores nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, em cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.

A queda de energia paralisou semáforos e também afetou a circulação de trens e metrôs. O comércio também teve que fechar mais cedo. De acordo com a Infraero, alguns aeroportos, como o de Salvador, sofreram com o apagão, mas a queda não afetou as operações de pouso e decolagem, pois os geradores de energia foram acionados.

Em Pernambuco, assim como no Ceará e na Bahia, o serviço de metrô foi afetado e os trens pararam, deixando milhares de passageiros sem transporte.

O diretor-geral do ONS, Luiz Eduardo Barata, afirmou que houve “praticamente um colapso” do sistema no Norte e Nordeste. Ele ressaltou, no entanto, que os impactos nas demais regiões do país foram menores e o restabelecimento aconteceu rapidamente.

O fornecimento no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste foi praticamente normalizado até as 16h15, segundo o ONS, mas algumas regiões do Norte e Nordeste ainda seguiam no escuro no final da tarde.

“Nossa expectativa é que mais uma hora e meia, duas horas, todo o Norte e Nordeste esteja ligado”, disse o ministro Coelho Filho no início da noite, por volta das 19 horas.

Veja a situação das capitais do Nordeste por volta das 18h55:

Fortaleza: 55% da carga religada

Teresina: 50% da carga religada

Recife: 50% da carga religada

João Pessoa: 15% da carga religada

Maceió: 20% da carga religada

Salvador: 30% da carga religada

Aracaju: 25% da carga religada

Natal: 20% da carga religada

(Com Agência Brasil)