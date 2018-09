Fátima Bernardes usou o Instagram para desmentir o boato de que teria “premiado” o homem que esfaqueou o candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL). Segundo a notícia falsa, que circula nas redes sociais e grupos de WhatsApp, a apresentadora do Encontro reformou a casa do pedreiro Adélio Bispo de Oliveira após o ataque ao presidenciável, e doou à família dele 350.000 reais.

Em vídeo, Fátima diz: “Mais uma notícia falsa circulando pela internet me obriga a fazer esse esclarecimento. Eu não reformei a casa do esfaqueador do candidato à presidência da república pelo PSL. Toda a minha vida pública sempre foi pautada no respeito à vida humana, independentemente de credo, cor, gênero, ideologia.” Ela reforça que “jamais apoiaria qualquer ato de violência”, e que divulgar uma notícia falsa é uma “irresponsabilidade”, diante do momento em que o Brasil está vivendo.

Ainda nesta semana, outras famosas usaram as redes sociais para esclarecer rumores relacionados a corrida presidencial. A ex-mulher de Ciro Gomes, Patrícia Pillar, afirmou que nunca foi agredida pelo candidato à presidência, ao contrário do que algumas notícias sugerem. Já a veterana Fernanda Montenegro negou ter aderido à campanha #EleNão, contra a eleição de Jair Bolsonaro.