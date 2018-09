Fernanda Montenegro nega autoria de mensagem sobre Bolsonaro

Fernanda Montenegro usou o Instagram para negar uma declaração atribuída a ela sobre o candidato Jair Bolsonaro (PSL). “Esclareço que, até o momento, não me posicionei politicamente a respeito dos candidatos à presidência da eleição de 2018. A declaração atribuída a mim na internet não passa de mais um ato violento de fake news”, diz o texto publicado por ela.

Nas redes circulam montagens do rosto da atriz com o do candidato, tanto com mensagens de apoio, quanto com frases contra. A que viralizou diz: “mulher que se respeita não pode votar em Bolsonaro”. O texto levou diversos apoiadores do presidenciável a atacarem a atriz nos comentários das redes sociais.

O episódio ecoa o caso do ano passado, quando Fernanda se posicionou contra a censura no setor artístico. Na época, usuários da rede chegaram a ameaçá-la de morte, o que levou a atriz a acionar o Facebook, que não tomou um posicionamento.