Patricia Pillar desmente ter sido agredida por Ciro e alfineta Bolsonaro

Patricia Pillar voltou a sair em defesa do ex-marido Ciro Gomes (PDT) e reafirmou seu voto no presidenciável. A mensagem de apoio foi motivada após um meme com uma foto da atriz circular na internet com a frase: “Gente, eu nunca fui casada com o Bolsonaro, quem me batia era o Ciro Gomes”. A atriz negou que tenha sofrido agressão do ex e aproveitou para alfinetar o candidato do PSL.

“Estou aqui para dizer que estão usando a minha imagem para divulgar notícias falsas, favorecendo um candidato que jamais seria o meu. Eu nunca sofri nenhum tipo de violência por parte de ninguém. Isso é totalmente falso”, diz. “Quero dizer também que independente de quem é o seu candidato o que a gente precisa agora é de paz e de respeito. Eu desejo uma excelente eleição para todos nós, porque é o que o Brasil precisa.”

Em um segundo vídeo, ela afirma que gosta de política como possibilidade de diálogo e troca de ideias para melhorar a vida da população. Em seguida, aproveitou para explicar por que vota em Ciro. “O meu candidato é o Ciro Gomes, porque eu acredito no projeto que ele tem para o Brasil. Eu conheço o Ciro e voto no Ciro Gomes. Boas eleições para todos nós e não deixe de votar. O seu voto é muito importante.”

Confira abaixo os vídeos: