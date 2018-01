Enquete: Qual a melhor animação da Pixar?

Ao longo dos anos, a Pixar conquistou a simpatia do público que ama animações — enquanto conquistou outros que viam filmes do tipo como exclusividade de crianças. O primeiro título do estúdio, Toy Story, chegou aos cinemas no longínquo 1995, quando a companhia ainda era administrada por Steve Jobs. Logo, o dinamismo e a estética das produção chamaram a atenção do grupo Disney, que assumiu o controle financeiro da empresa em 2005. A nova direção investiu em uma produção de conteúdo mais intensa, alimentando franquias antigas, como Procurando Nemo, e criando outros tantos sucessos, entre eles Up — Altas Aventuras e Divertida Mente.

Nesta quinta-feira, a Pixar volta à programação dos cinemas brasileiros com sua 19ª animação, Viva — A Vida É Uma Festa, baseada na tradição mexicana do Dia dos Mortos, outro forte candidato ao ranking de favoritos dos espectadores. Vote na enquete abaixo e eleja seu filme preferido do estúdio: