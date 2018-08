Demi Lovato recebe alta de hospital e vai para clínica de reabilitação

Demi Lovato recebeu alta do hospital Cedars-Sinais Medical Center, em Los Angeles, no sábado, e seguiu direto para uma clínica de reabilitação, segundo a revista People. A cantora estava hospitalizada desde o dia 24 de julho, após sofrer uma overdose. O local onde a cantora fará o tratamento para a dependência do álcool e drogas não foi revelado.

Neste domingo, a cantora falou pela primeira sobre o caso em mensagem publicada no Instagram. “Eu sempre fui transparente sobre a minha trajetória com a dependência. O que aprendi é que esta doença não é algo que desaparece ou se desfaz com o tempo. É algo que devo continuar superando e ainda não consegui”, escreveu.

A cantora foi encontrada inconsciente em sua casa em 24 de junho após sofrer uma overdose. Ela precisou ser reanimada com Narcan, um antídoto usado em casos de overdose por opioides.

Ex-estrela da Disney, Demi se tornou uma porta-voz na luta contra os vícios e transtornos mentais em 2011, quando foi internada em uma clínica de reabilitação. Ela ficou sóbria por seis anos. A cantora afirmou em diversas ocasiões que tinha problemas com consumo de álcool, cocaína e analgésicos.

Em junho, Demi lançou a música Sober, em que ela revela ter tido uma recaída no processo de recuperação. Na letra, a jovem diz: “Mãe, sinto muito, não estou mais sóbria/ e pai, por favor me perdoe pela bebida que derrubei no chão. E me perdoem os fãs que novamente me viram cair/ Eu quero ser um bom modelo, mas sou apenas humana.”

(com EFE)