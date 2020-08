Criador de ‘The Umbrella Academy’ se defende de acusação de antissemitismo

O criador da série da Netflix The Umbrella Academy, Steve Blackman, se posicionou sobre a acusação de que a série traria uma mensagem antissemita. Segundo ele, que é judeu, a denúncia é “dolorosa” e “incorreta”. A segunda temporada da série de fantasia chegou ao streaming na sexta-feira, 31, e provocou uma onda de críticas por causa de sua vilã, interpretada por Kate Walsh. Na trama, The Handler, personagem de Kate, é chefe de uma poderosa organização corrupta que controla o tempo do mundo. Em algumas cenas, ela fala iídiche, idioma utilizado por judeus asquenazes.

“Eu escrevi esses episódios, criei a personagem e sou judeu. Embora entenda que o público às vezes receba as coisas de uma maneira diferente da que os criadores pretendem, a Handler não foi criada como uma personagem antissemita. Ela fala todos os idiomas, incluindo sueco, mandarim, iídiche e inglês, como vimos nesta temporada”, disse Blackman.

The Handler já havia usado o dialeto na primeira temporada, o que fez o conselho de deputados britânicos judeus na época escrever uma carta aberta contra a série: “O uso de um ditado em iídiche pelo chefe maligno de uma organização que controla a linha do tempo do mundo é claramente um tropeço antissemita”, escreveu Amanda Bowman, vice-presidente do conselho.

O criador da série também respondeu essa carta, dizendo que a organização não é maligna, “eles não controlam finanças, governos ou imprensa. A única coisa que eles controlam — e, mais importante, protegem — é a linha do tempo fictícia do universo de Umbrella Academy“, encerrou Steve Blackman.

Confira o posicionamento completo do criador da série:

