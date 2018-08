Aretha Franklin: escute nove grandes hits da diva

É extenso o legado deixado por Aretha Franklin. Vencedora de 18 estatuetas no Grammy, a rainha do soul lançou seu primeiro disco ainda na adolescência e, desde então, somou quase 40 álbuns, entre canções inéditas, regravações e compilados. Abaixo, VEJA traz uma lista com os nove hits da cantora que figuraram entre as cinco músicas mais ouvidas nos Estados Unidos, de acordo com a parada de sucesso da revista Billboard.

Confira o ranking:

1. I Knew You Were Waiting (For Me) (com George Michael), de 1987

3. Until You Come Back to Me (That’s What I’m Gonna Do), 1974

4. Freeway of Love, 1985

5. Chain of Fools, 1968

6. (Sweet Sweet Baby) Since You’ve Been Gone, 1968

7. Spanish Harlem, 1971

8. Baby I Love You, 1967