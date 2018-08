Morre Aretha Franklin, lenda da soul music, aos 76 anos

zoom_out_map 1 /26 Em uma de suas últimas aparições públicas, Aretha Franklin se apresenta durante 25º aniversário da Elton John AIDS Foundation, em Nova York, 2017 (Nicholas Hunt/WireImage/Getty Images)

zoom_out_map 2 /26 Aretha Franklin durante cerimônia do 25º aniversário da Elton John AIDS Foundation em Nova York em 2017 (Nicholas Hunt/WireImage/Getty Images)

zoom_out_map 3 /26 Aretha Franklin se apresenta durante o festival de cinema de Tribeca em Nova York em 2017 (Taylor Hill/Getty Images)

zoom_out_map 4 /26 Aretha Franklin, em abril de 2016, durante as comemorações do Dia do Jazz (Aude Guerrucci/Getty Images)

zoom_out_map 5 /26 Aretha Franklin durante apresentação no Festival da Família, na visita do papa Francisco aos Estados Unidos em 2015 (Carl Court/Getty Images)

zoom_out_map 6 /26 O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, cumprimenta a cantora Aretha Franklin durante cerimônia na Casa Branca em 2015 (Mark Wilson/Getty Images)

zoom_out_map 7 /26 Aretha Franklin durante apresentação em Los Angeles, na Califórnia, em 2012 (Kevin Winter/Getty Images)

zoom_out_map 8 /26 Aretha Franklin sorri depois de um jogo da NBA entre Detroit Pistons e Miami Heat em Auburn Hills, Michigan em 2011 (Paul Sancya/AP)

zoom_out_map 9 /26 Aretha Franklin durante apresentação em Nova York, em 2012 (Neilson Barnard/Getty Images)

zoom_out_map 10 /26 Aretha Franklin posa para um retrato na Filadélfia em julho de 2010 (Matt Rourke/AP)

zoom_out_map 11 /26 Aretha Franklin durante show na House of Blues, em Los Angeles no ano de 2008 (Shea Walsh/AP)

zoom_out_map 12 /26 Aretha Franklin durante show em West Hollywood, em 2008 (Timothy Norris/Getty Images)

zoom_out_map 13 /26 O presidente George W. Bush entrega à cantora Aretha Franklin a Medalha Presidencial do Prêmio Liberdade na Sala Leste da Casa Branca, em novembro de 2005 (Lawrence Jackson/AP)

zoom_out_map 14 /26 Aretha Franklin durante show em Nova York em 2001 (Scott Gries/ImageDirect/Getty Images)

zoom_out_map 15 /26 Cantora Aretha Franklin durante apresentação em Cleveland, em 1998 (Mark Duncan/AP)

zoom_out_map 16 /26 Aretha Franklin se apresenta no palco durante a primeira marcha anual do câncer em Washington em 1998 (Khue Bui/AP)

zoom_out_map 17 /26 Aretha Franklin recebe o Grammy pelo conjunto da obra, em 1994 (Mike Albans/AP)

zoom_out_map 18 /26 Aretha Franklin se apresenta na posse do presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, em Washington em janeiro de 1993 (Amy Sancetta/AP)

zoom_out_map 19 /26 O produtor musical Clive Davis e a cantora Aretha Franklin durante evento, em 1992 (Hulton Archive/Getty Images)

zoom_out_map 20 /26 James Brown e Aretha Franklin se apresentam no clube noturno Taboo em Detroit em janeiro de 1987 (Joe Kennedy/AP)

zoom_out_map 21 /26 A cantora americana Aretha Franklin, em 1980 (Keystone/Getty Images)

zoom_out_map 22 /26 Retrato da cantora Aretha Franklin, em 1977 (Hulton Archive/Getty Images)

zoom_out_map 23 /26 Aretha Franklin, em 1972 (Foto/AP)

zoom_out_map 24 /26 A cantora Aretha Franklin com apresentador e produtor Don Cornelius na década de 70 (Tribune Entertainment/Getty Images)

zoom_out_map 25 /26 Aretha Franklin durante coletiva de imprensa em março de 1973 (Foto/AP)

zoom_out_map 26/26 A cantora soul americana Aretha Franklin, em 1968 (Express Newspapers/Getty Images)

Aretha Franklin morreu nesta quinta-feira aos 76 anos. A assessora da cantora, Gwendolyn Quinn, confirmou a informação à agência Associated Press, juntamente com um comunicado da família. Aretha morreu em sua casa, em Detroit, às 9h50 (8h50 no horário de Brasília). O motivo da morte foi câncer de pâncreas do tipo neuroendócrino.

“Em um dos momentos mais tristes de nossas vidas, não temos palavras apropriadas para expressar a dor em nossos corações. Perdemos nossa matriarca, a rocha da nossa família. O amor que ela tinha por seus filhos, netos, sobrinhos, sobrinhas e primos não tinha limite”, diz o comunicado da família.

A cantora foi diagnosticada com a doença em 2010, o que a levou a se afastar dos palcos por um período. Sua última performance pública aconteceu na Filadélfia, em agosto de 2017.

Apelidada de rainha da soul music, Aretha Franklin é considerada uma das melhores vozes da história da música, referência para outros nomes que surgiriam na indústria, como Whitney Houston, Beyoncé e Adele. Ao longo de sua trajetória, ela soma 18 estatuetas no Grammy, torna-se a primeira mulher a entrar para o cobiçado Rock & Roll Hall of Fame, em 1987, e recebe a Medalha Presidencial da Liberdade – a maior condecoração para um civil americano – das mãos do então presidente George W. Bush, em 2005.

Trajetória de uma diva

Aretha nasce em 1943 em Memphis, no Tennessee, e se muda com a família, aos 4 anos de idade, para Detroit. Filha de um pastor batista e ativista pelos direitos civis dos negros nos EUA, Aretha é influenciada pela música cristã e começa a cantar na igreja ainda na infância. É com o apoio do pai que ela lança seu primeiro disco, um álbum religioso batizado de Songs of Faith, em 1956.

A carreira fora das paredes do templo acontece rápido. Ela é disputada por gravadoras e assina seu primeiro contrato com a Columbia Records, em 1961, onde trabalha com o produtor John Hammond, um apaixonado por jazz. É no gênero que ele encaixa Aretha em seus primeiros anos de carreira, resultando em canções como Today I Sing the Blues e Won’t Be Long.

Ela muda de gravadora em 1967 e vai para a Atlantic Records, onde começa a lapidar seu estilo no R&B e soul. É na casa que Aretha emplaca seu primeiro hit na Billboard, a canção I Never Loved a Man the Way I Love You.

No mesmo ano, a cantora lança Respect, seu hit absoluto, que atinge o topo das paradas e ainda se torna um hino entre os que lutavam pelos direitos civis dos negros e, particularmente, entre as mulheres.

Os anos de 1967 e 68 são frutíferos e Aretha emplaca diversas canções nas paradas de sucesso. Entram para as mais ouvidas as faixas, Baby I Love You, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, Chain Of Fools, (Sweet Sweet Baby) Since You’ve Been Gone, Think, The House That Jack Built e a indefectível I Say a Little Prayer.

Em meio ao momento de ascensão, uma tragédia: em 1968 morre Martin Luther King Jr., amigo de longa data de sua família. Aretha canta Precious Lord, Take My Hand no funeral em homenagem ao ativista.

Entre 1968 e 75, oito vezes seguidas, Aretha ganha o Grammy de melhor performance vocal feminina de R&B — categoria que ela ainda conquista mais cinco vezes ao longo da carreira. No total, leva 18 estatuetas na premiação, além de três prêmios honorários por sua obra.

O auge leva a cantora, nos anos seguintes, a ter mais liberdade para experimentar, flertando com o pop e o dance, e apostando em parcerias com artistas mais jovens. Ela canta ao lado de nomes como George Michael e Michael Jackson, produz a bela A Rose Is Still a Rose, com Lauryn Hill, e encabeça a comitiva de musas no clássico especial VH1 Divas Live, com Mariah Carey, Celine Dion, Gloria Estefan, Carole King e Shania Twain.

Ao mesmo tempo em que circula pelo que há de novo na indústria musical, ela também se sente confortável para retornar às origens do gospel, com destaque para o disco One Lord, One Faith, One Baptism (1987) e a faixa Never Gonna Break My Faith, parceria com Mary J. Blige, em 2007.

No total, entre discos de inéditas, coletâneas e regravações, Aretha lança 39 discos. Sendo o mais recente sua homenagem a outras divas Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics, em 2014, no qual faz cover desde Etta James e Barbra Streisand, até Adele.

Para além de belas gravações, Aretha se estabelece como uma grande artista do palco. Canta para a rainha Elizabeth II no Royal Albert Hall em Londres, em 1980, na posse dos presidentes Jimmy Carter, em 1977, Bill Clinton, em 1993, e Barack Obama, em 2009, e para o papa Francisco, em 2015.

Em uma de suas recentes e marcantes apresentações, Aretha sobe ao palco do Prêmio Kennedy para homenagear Carole King. No teatro, logo ao lado de Carole estava ninguém menos do que Obama, acompanhado da mulher Michelle. Em certo momento, é possível ver uma lágrima furtiva nos olhos do ex-presidente americano.