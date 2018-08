A história de ‘Respect’, canção que se tornou hino na voz de Aretha

zoom_out_map 1 /26 Em uma de suas últimas aparições públicas, Aretha Franklin se apresenta durante 25º aniversário da Elton John AIDS Foundation, em Nova York, 2017 (Nicholas Hunt/WireImage/Getty Images)

Aretha Franklin durante cerimônia do 25º aniversário da Elton John AIDS Foundation em Nova York em 2017 (Nicholas Hunt/WireImage/Getty Images)

Aretha Franklin se apresenta durante o festival de cinema de Tribeca em Nova York em 2017 (Taylor Hill/Getty Images)

Aretha Franklin, em abril de 2016, durante as comemorações do Dia do Jazz (Aude Guerrucci/Getty Images)

Aretha Franklin durante apresentação no Festival da Família, na visita do papa Francisco aos Estados Unidos em 2015 (Carl Court/Getty Images)

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, cumprimenta a cantora Aretha Franklin durante cerimônia na Casa Branca em 2015 (Mark Wilson/Getty Images)

Aretha Franklin durante apresentação em Los Angeles, na Califórnia, em 2012 (Kevin Winter/Getty Images)

Aretha Franklin sorri depois de um jogo da NBA entre Detroit Pistons e Miami Heat em Auburn Hills, Michigan em 2011 (Paul Sancya/AP)

Aretha Franklin durante apresentação em Nova York, em 2012 (Neilson Barnard/Getty Images)

Aretha Franklin posa para um retrato na Filadélfia em julho de 2010 (Matt Rourke/AP)

Aretha Franklin durante show na House of Blues, em Los Angeles no ano de 2008 (Shea Walsh/AP)

Aretha Franklin durante show em West Hollywood, em 2008 (Timothy Norris/Getty Images)

O presidente George W. Bush entrega à cantora Aretha Franklin a Medalha Presidencial do Prêmio Liberdade na Sala Leste da Casa Branca, em novembro de 2005 (Lawrence Jackson/AP)

Aretha Franklin durante show em Nova York em 2001 (Scott Gries/ImageDirect/Getty Images)

Cantora Aretha Franklin durante apresentação em Cleveland, em 1998 (Mark Duncan/AP)

Aretha Franklin se apresenta no palco durante a primeira marcha anual do câncer em Washington em 1998 (Khue Bui/AP)

Aretha Franklin recebe o Grammy pelo conjunto da obra, em 1994 (Mike Albans/AP)

Aretha Franklin se apresenta na posse do presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, em Washington em janeiro de 1993 (Amy Sancetta/AP)

O produtor musical Clive Davis e a cantora Aretha Franklin durante evento, em 1992 (Hulton Archive/Getty Images)

James Brown e Aretha Franklin se apresentam no clube noturno Taboo em Detroit em janeiro de 1987 (Joe Kennedy/AP)

A cantora americana Aretha Franklin, em 1980 (Keystone/Getty Images)

Retrato da cantora Aretha Franklin, em 1977 (Hulton Archive/Getty Images)

Aretha Franklin, em 1972 (Foto/AP)

A cantora Aretha Franklin com apresentador e produtor Don Cornelius na década de 70 (Tribune Entertainment/Getty Images)

Aretha Franklin durante coletiva de imprensa em março de 1973 (Foto/AP)

A cantora soul americana Aretha Franklin, em 1968 (Express Newspapers/Getty Images)

A carreira de Aretha Franklin estava prestes a mudar em 1967, quando ela lança o disco I Never Loved a Man the Way I Love You. O álbum é uma caixinha de hits, que mantém a cantora no topo das paradas por meses. Entre elas, está Respect – música que toma o mundo na voz de causar arrepios de Aretha, combinada com a alta dose de energia da mulher que logo mais ganharia o apelido de rainha da soul music.

Respect, contudo, não nasce assim. A faixa havia sido lançada dois anos antes, na voz de Otis Redding. Até então, ela não passava de um pedido sofrido de amor na voz de um homem sendo deixado de lado por uma mulher. Um artigo publicado pela crítica Sheila Weller, na revista Elle, analisa o significado inicial da canção. “A música beira o desespero”, diz. “Além do tom que pode ser lido como machista (em que ele tenta impor sua vontade sobre a da mulher), ele diz que ela pode fazer o que quiser quando ele estiver fora, que ele dará tudo o que ela quiser (inclusive dinheiro), contanto que quando ele estiver em casa, que seja tratado com respeito.”

Parece então um milagre que a canção tenha se tornado um hino entoado por mulheres e pelos que lutavam pelo direito civil dos negros. Milagre feito pela santa Aretha.

“Eu tinha acabado de me mudar da casa do meu pai para meu pequeno apartamento”, disse a cantora sobre a primeira vez que ouviu a música cantada por Redding. “Eu estava limpando o lugar com o rádio ligado. Eu amei. Amei muito. Eu senti que poderia fazer algo de diferente com aquilo.” E foi o que ela fez.

Sem mudar muito o ritmo da canção, Aretha consegue ressignificá-la. Seu tom de voz, claro, é o primeiro elemento de transformação, acompanhado de alguns novos riffs, que ajudam a faixa a deixar de ser um pedido por amor para se tornar um pedido por dignidade humana. Mas pequenas alterações na letra marcam a gigantesca diferença.

“Na época, o termo ‘sock it to me’ era uma gíria grande na nossa vizinhança. Todas as crianças falavam”, diz a cantora sobre o termo que fala sobre alguém que faz algo de forma enfática e causa uma forte impressão. Ao final da versão de Aretha, sock it to me é cantada pelo backing vocal repetidamente, durante o pedido por respeito. Outro adendo à letra é TCB, sigla para “taking care of business” (cuide de suas coisas, em tradução livre), no famoso trecho em que ela soletra: “R-E-S-P-E-C-T/ Find out what it means to me/ R-E-S-P-E-C-T/ Take care, TCB”.

O fato de ser a década de 1960, auge da luta dos direitos civis nos Estados Unidos, e Aretha ser filha de C. L. Franklin, pastor e grande nome ativista da causa, amigo próximo de Martin Luther King, colabora para que a canção chegue aos ouvintes com uma nova mensagem. “Eu fiquei impressionada que música conquistou o topo das paradas. Era a música certa para aquele momento”, disse a diva.

Sobrevivente do teste do tempo, Respect é aclamada até os dias de hoje, alvo de diversos covers além de constante presença em trilhas sonoras de filmes e séries — a faixa é creditada 65 vezes no sites Imdb, agregador de informações do cinema e da TV.

Sobre a associação da faixa com os movimentos sociais, Aretha sempre se mostrou orgulhosa. “Nós mulheres, temos o poder. Somos cheias de recursos. Mulheres merecem muito respeito.”