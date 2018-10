Uma briga envolvendo nomes estrelados (e outros nem tanto), movimentou o noticiário das celebridades neste fim de semana. De um lado do ringue: Giovanna Ewbank, apresentadora e mulher de Bruno Gagliasso. Do outro: Thiago Gagliasso, ex-‘A Fazenda’ e cunhado de Ewbank. Na plateia: Bruna Marquezine, atriz e ex de Neymar, Gil Cebola, cujo predicado mais consagrado é ser “parça” do jogador do PSG, e o funkeiro Buchecha.

Thiago, declarado apoiador do candidato Jair Bolsonaro (PSL) decidiu tornar pública uma discussão por WhatsApp com a mulher de seu irmão, Bruno. No Instagram, ele publicou uma resposta privada de sua cunhada a um post em que ele, após o primeiro turno da eleição, criticou a imprensa e a televisão: “Nova era…TV. Debate com o Bonner? Boa noite. Os ‘formadores de opinião” que não formam mais”.

Conforme a mensagem que Thiago decidiu expor publicamente, Giovanna Ewbank respondeu: “Espero que quando o desejo da “TV MORTA” se realize (porque deve ser isso mesmo), vocês estejam preparados para: não ter o apartamento que o SEU IRMÃO deu para vocês morarem no Rio de Janeiro; não ter ajuda do SEU IRMÃO quando você não pagar escola do seu filho e ele te salvar; não ter a mesada que o SEU IRMÃO dá para a sua mãe; não ter o apartamento de São paulo do SEU IRMÃO para ficar. Entre tantas outras coisas..”.

Na legenda da imagem, Thiago se ironizou a mensagem, afirmando: “Infelizmente, não me tornei um dos amores do Gioh”, citando o modo como a apresentadora chama os fãs do seu canal de YouTube, que tem quase 3 milhões de inscritos. “Gostaria muito de lhe informar que NÃO MORO MAIS NO APARTAMENTO DO MEU IRMÃO (e mesmo que morasse, não teria vergonha por não pensar igual a ele, afinal, não somos gêmeos de cérebros); liga lá na escola do meu filho, pergunta se estou devendo algo! E se precisasse da ajuda dele aceitaria, viu; mesada para mãe? Eu teria orgulho em poder proporcionar à minha mãe o que ele faz por ela, o nome disso é GRATIDÃO! Não sei se você conhece!; APARTAMENTO DO MEU IRMÃO PARA FICAR? Relaxa! Tenho amigos, que certamente me receberão com o maior prazer!”

A publicação de Thiago, que já possui mais de 120 000 curtidas, atraiu comentários de figuras populares do Instagram. O cantor Bucheca postou emojis com lágrimas, que foram respondidos com a frase: “A internet traz verdades também”.

Gil Cebola, conhecido por integrar o grupo de amigos que acompanham Neymar e recebem mesada do jogador, comentou: “Qualquer coisa, mora comigo em Paris”, mas excluiu a frase posteriormente.

O caso acabou envolvendo até Bruna Marquezine. Fãs notaram que a atriz curtiu uma das respostas de um usuário do Instagram ao comentário de Cebola com a frase: “Outro que vive às custas dos outros”.

Thiago Gagliasso expôs a Giovanna Ewbank no insta porque ela disse que ele é sustentado pelo irmão (Bruno Gagliasso). Daí o Gil Cebola (parça do Neymar) foi defender o Thiago. Olha o comentário que a Bruna Marquezine curtiu. Eu amo essa mulher hahahahahahahahahahahaha pic.twitter.com/Jm8fOOH0aX — R. (@dolfoda) October 21, 2018

Bruno Gagliasso não se envolveu na discussão até agora. O ator, que apoiou Marina Silva (Rede) no primeiro turno, já criticou Bolsonaro algumas vezes. Em junho do ano passado, ele foi visto deixando um evento de UFC no Rio de Janeiro, quando o deputado federal entrou no local. “Devemos respeitar todos os seres humanos, negros, brancos, gays, trans, héteros, todos da mesma forma. Estaria traindo minhas convicções se aceitasse qualquer tipo de contato ou associação com pessoas que pregam o ódio e a intolerância às diferenças”, afirmou Gagliasso posteriormente, por meio de um comunicado à imprensa.