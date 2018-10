View this post on Instagram

Ja que ela AMA tanto falar da vida pessoal no ”AMORES DO GIOH” ! Pq ela não posta isso também la ? A TV, não morreu, apenas não é mais um monopólio de opinião, independente da emissora ! Seja Globo, Record, SBT o que for ! Não é tão difícil de entender… principalmente pra alguém que lucra tanto com a internet né … 🤔 ! Infelizmente não me tornei um dos AMORES DO GIOH ! @gio_ewbank Mas gostaria muito de lhe informar que – NÃO MORO MAIS NO AP DO MEU IRMÃO ! (E mesmo q morasse, não teria vergonha por não pensar igual a ele, afinal, não somos gêmeos de cérebros, apesar da semelhança física) – liga la na escola do meu filho, pergunta se estou devendo algo ! ✌🏼e se precisasse da ajuda dele aceitaria viu ! – Mesada pra MÃE ? 😂 Eu teria orgulho em poder proporcionar a minha Mãe o que ele faz por ela, o nome disso é GRATIDÃO ! n sei se vc conhece ! – APT DO MEU IRMÃO PRA FICAR ? Relaxa ! Tenho amigos ! Que certamente me receberão com o maior prazer ! Quem escreve o que quer… leia as consequências! Ñ preciso aparecer… mas as verdades, chegam ! Pq chegou a hora né… É fácil defender causas nobres, sem saber a realidade de MUITOS ! Ou talvez a sua própria ! Nunca fui de expor minha vida pessoal, mas infelizmente… foi necessário! Seja BEM VINDO A REALIDADE !