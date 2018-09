View this post on Instagram

PORQUE VOTAR EM MARINA? Alguns motivos pra vc considerar. – Marina não vai comprar o Congresso com dinheiro do povo nem distribuir cargos para quem não tem competência. Governará com o debate transparente e com o voto, assim como acontece em todo país evoluído. – A energia limpa será prioridade da mesma forma como a política limpa. O programa de governo de Marina tem metas para o meio ambiente. O mundo não aguenta mais o descaso, o planeta está saturado, morrendo. Com Marina, desastres serão evitados, MARIANA nunca mais! Porque Marina não é só falação. Marina vai agir. – Marina sabe como ninguém o valor da educação. Se alfabetizou aos 16 anos. Graças a isso saiu da extrema pobreza, aprendeu a se defender, a fazer boas escolhas, a ter argumentos próprios, ganhou respeito de seus semelhantes. Se formou professora, historiadora, foi vereadora, deputada, senadora e ministra. Hoje é uma mulher reconhecida internacionalmente. E com toda essa experiência, agora vai ser a nossa presidente! Por hj é isso. Amanhã tem mais. Lembrando que todos amamos nosso país e queremos o melhor pra nossa gente. Salve! _@marinasilva_ #marinasilva #fichalimpa #educação #meioambiente (desculpe @marcospalmeiraoficial cortei sua linda esplêndida cabeça na ultima foto)